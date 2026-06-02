10 человек ранены, в том числе - подросток, в результате российских ударов по Херсонщине
В течение дня 2 июня 2026 года военные РФ обстреляли Херсонскую область с помощью ствольной и реактивной артиллерии, а также различных типов БПЛА, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Так, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 10 человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.
Так, в результате артиллерийских обстрелов Херсона и Белозерки, которые произошли ночью и днем, ранены трое гражданских лиц.
Еще семь человек, среди которых 16-летний ребенок, получили травмы в Херсоне и селе Высокое в результате вражеских атак с помощью дронов.
Повреждения
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, служебный и частный автотранспорт.
