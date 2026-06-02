РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13614 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсонщины
65 0

10 человек ранены, в том числе - подросток, в результате российских ударов по Херсонщине

Обстрелы Херсонской области

В течение дня 2 июня 2026 года военные РФ обстреляли Херсонскую область с помощью ствольной и реактивной артиллерии, а также различных типов БПЛА, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Так, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 10 человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Так, в результате артиллерийских обстрелов Херсона и Белозерки, которые произошли ночью и днем, ранены трое гражданских лиц.

Еще семь человек, среди которых 16-летний ребенок, получили травмы в Херсоне и селе Высокое в результате вражеских атак с помощью дронов.

Читайте также: Удары по Херсонской области: известно об одном погибшем, 16 раненых и разрушениях в 17 домах

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, служебный и частный автотранспорт.

Читайте также: Россияне заминировали часть Херсона: жителей просят не ходить по одной из главных улиц

Автор: 

Херсон (3320) Херсонская область (5706) Херсонский район (883) Белозерка (103)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 