10 осіб поранено, зокрема підлітка, унаслідок російських ударів по Херсонщині
Упродовж 2 червня 2026 року військові РФ атакували Херсонську область за допомогою ствольної та реактивної артилерії, різного типу БпЛА, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 10 людей дістали травм. Серед постраждалих є неповнолітня дівчина.
Так, від артилерійських обстрілів Херсона та Білозерки, які відбулись вночі та вдень, поранено трьох цивільних.
Ще сім людей, серед яких 16-річна дитина, отримали травми у Херсоні та селі Високе через ворожі атаки за допомогою дронів.
Пошкодження
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, службовий та приватний автотранспорт.
