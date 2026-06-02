10 осіб поранено, зокрема підлітка, унаслідок російських ударів по Херсонщині

Упродовж 2 червня 2026 року військові РФ атакували Херсонську область за допомогою ствольної та реактивної артилерії, різного типу БпЛА, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 10 людей дістали травм. Серед постраждалих є неповнолітня дівчина.



Так, від артилерійських обстрілів Херсона та Білозерки, які відбулись вночі та вдень, поранено трьох цивільних.



Ще сім людей, серед яких 16-річна дитина, отримали травми у Херсоні та селі Високе через ворожі атаки за допомогою дронів.

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, службовий та приватний автотранспорт.

