Подошел посмотреть на упавший дрон: в Харькове от взрыва тяжело ранен мужчина

В Харькове после российского нападения 2 июня в больнице находятся двое раненых, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковской ОВА Анна Гонтар, сообщает Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших после обстрела

По словам пресс-секретаря, после утреннего обстрела в больнице находятся двое мужчин. Один из них — 51-летний пациент в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший, 30-летний мужчина, получил взрывное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили Укринформу в пресс-службе областной полиции, на проспекте Льва Ландау в Слободском районе мужчина 1995 года рождения подошел посмотреть на упавший БПЛА, и в это время произошла детонация.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что "в Слободском районе зафиксировано падение обломков вражеского боевого дрона".

2 июня российские войска атаковали Харьков "Шахедами". В Основянском районе 50-летняя женщина и 51-летний мужчина получили взрывные ранения, в Слободском районе — 30-летний мужчина.

