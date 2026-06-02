РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15796 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харькова
523 4

Подошел посмотреть на упавший дрон: в Харькове от взрыва тяжело ранен мужчина

в Харькове в результате взрыва тяжело ранен мужчина

В Харькове после российского нападения 2 июня в больнице находятся двое раненых, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковской ОВА Анна Гонтар, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавших после обстрела

По словам пресс-секретаря, после утреннего обстрела в больнице находятся двое мужчин. Один из них — 51-летний пациент в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший, 30-летний мужчина, получил взрывное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии.

Смотрите также: Сбитый в небе над Харьковом "Shahed", охваченный огнем, падает на землю. ВИДЕО

Как сообщили Укринформу в пресс-службе областной полиции, на проспекте Льва Ландау в Слободском районе мужчина 1995 года рождения подошел посмотреть на упавший БПЛА, и в это время произошла детонация.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что "в Слободском районе зафиксировано падение обломков вражеского боевого дрона".

2 июня российские войска атаковали Харьков "Шахедами". В Основянском районе 50-летняя женщина и 51-летний мужчина получили взрывные ранения, в Слободском районе — 30-летний мужчина.

Читайте также: Мир должен остановить атаки РФ на гражданских и инфраструктуру, - Лубинец

Автор: 

беспилотник (5274) обстрел (32935) Харьков (7870) атака (1522) Харьковская область (2738) Харьковский район (898)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перше чому вчать --- не ти клав - НЕ ЧІПАЙ
показать весь комментарий
02.06.2026 20:33 Ответить
Ага, 35 штук баксов рядом валяется.
Сколько он может стоять на черном рынке?
показать весь комментарий
02.06.2026 20:55 Ответить
Певно шукали комету...
показать весь комментарий
02.06.2026 20:50 Ответить
1995 року народження спокійно гуляє в місці падіння дрона, до якого ось-ось під'їде поліція, значить або броньований, або інвалід.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:15 Ответить
 
 