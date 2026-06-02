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Новини Обстріли Харкова
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Підійшов подивитися на дрон, що впав: у Харкові від вибуху важко поранений чоловік

у Харкові від вибуху важко поранений чоловік

У Харкові після російської атаки 2 червня у лікарні перебувають двоє поранених, один із них у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Харківської ОВА Анна Гонтар, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих після обстрілу

За словами речниці, після ранкового обстрілу в лікарні перебувають двоє чоловіків. Один із них 51-річний пацієнт у стані середньої тяжкості. Інший постраждалий 30-річний чоловік має вибухове поранення і перебуває у вкрай тяжкому стані.

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Як повідомили Укрінформу в пресслужбі обласної поліції, на проспекті Льва Ландау у Слобідському районі чоловік 1995 року народження підійшов подивитися на БПЛА, який впав, і в цей час відбулася детонація.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що "у Слобідському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бойового дрона".

2 червня російські війська атакували Харків "Шахедами". В Основ'янському районі 50-річна жінка і 51-річний чоловік зазнали вибухових поранень, у Слобідському районі - 30-річний чоловік.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5920) обстріл (34280) Харків (6116) атака (1585) Харківська область (2786) Харківський район (910)
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02.06.2026 20:33 Відповісти
Ага, 35 штук баксов рядом валяется.
Сколько он может стоять на черном рынке?
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02.06.2026 20:55 Відповісти
У даному випадку це коштувало здоров'я. А могло і життя
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02.06.2026 22:05 Відповісти
Певно шукали комету...
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02.06.2026 20:50 Відповісти
1995 року народження спокійно гуляє в місці падіння дрона, до якого ось-ось під'їде поліція, значить або броньований, або інвалід.
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02.06.2026 21:15 Відповісти
 
 