1 038 34

Зеленский встретился с Притулой: обсудили экспорт оружия, закупки для ВСУ и поддержку "Пласта"

Зеленский и Притула провели встречу 2 июня

2 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой

Об этом он сообщил в соцсетях.

Подробнее о встрече

Зеленский выразил благодарность волонтерскому сообществу за готовность поддерживать Украину в тех направлениях, где сейчас не хватает активности со стороны государственных институтов. Он также заверил, что власть планирует существенно наращивать поддержку волонтерского движения в стране.

"Обсудили образовательные проекты, большую государственную поддержку для "Пласта" и других подобных патриотических организаций. Обсудили также общественные предложения по организации таких наших системных возможностей, как экспорт украинского вооружения, взаимодействие государства и благотворительных фондов в вопросах военных закупок. Будем и дальше поддерживать волонтерскую деятельность украинцев", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подразделения ежедневно ведут кровопролитные бои под Покровском: волонтер Юсупова объявила сбор средств для защитников

Автор: 

Зеленский Владимир (24380) волонтеры (2653) Притула Сергей (87)
У нас вже волонтери займаються "експортом зброї"?
02.06.2026 21:17 Ответить
Оказывается "прокладка 20%" уже нужна и на экспорт
02.06.2026 21:28 Ответить
Не всі. Навіть громадяни Ізраїлю без посади займалися відправкою українського зерна до підсанкційного Ірану, а звідти возили добрива під документами інших країн.
02.06.2026 21:32 Ответить
галантерейщик и кардинал - це песта ворогам
02.06.2026 21:18 Ответить
галантерейщик и кардинал - это сила (с)
02.06.2026 21:29 Ответить
Галантерейщики що один що другий
02.06.2026 21:32 Ответить
ну всьо, війні кінець, такі люди цим питанням занялись!🧐
02.06.2026 21:18 Ответить
Два коміка - це сила. Он які теми обговорюють, куди там фахівцям з освітою та досвідом.
02.06.2026 21:19 Ответить
у нас ціле покоління квкашних вилупків в раді сидить,а торгують Україною та нами як торгаші зі стажем....
02.06.2026 21:28 Ответить
Потужна зустріч 100%. Але тут краще підійде: зустрілись два міліонера.
До речі, в якому саме році притула став патріотом? В тому, коли грав Олексу?
02.06.2026 21:19 Ответить
До чого тут Притула???
02.06.2026 21:20 Ответить
Де гроши там і Притула притуляєтся.
02.06.2026 21:33 Ответить
Розбудіть мене *****!!!!!!!
02.06.2026 21:20 Ответить
Супер комент!.... як багато кривавої правди у цьому "сюжеті"!....
02.06.2026 21:29 Ответить
Краще поспіть ще діб 5
02.06.2026 21:30 Ответить
А какое отношение Притула имеет к экспорту вооружений? Он производитель?
02.06.2026 21:21 Ответить
Можливо, це буде майбутній міністр оборони... Країна можливостей
02.06.2026 21:22 Ответить
Потужный социальный лифт для шутов и шоуменов
02.06.2026 21:30 Ответить
в жОПі коронували у збройного барона...
02.06.2026 21:29 Ответить
Мабуть краде на цьому
02.06.2026 21:31 Ответить
Два критично важливих довбня
02.06.2026 21:21 Ответить
З Кличком жодного разу не зустрівся...з Порошенком один раз...
02.06.2026 21:21 Ответить
ХАХАХАХААХААА
02.06.2026 21:22 Ответить
02.06.2026 21:25 Ответить
тим часом
https://focus.ua/uk/auto/756104-krosover-ferrari-purosangue-na-725-sil-zasvitivsya-v-kiyevi-foto
02.06.2026 21:26 Ответить
Проходив слушок з цими генераторами два три роки тому як були тривалі блєкаути, Європа передавала новенькі генератори сотнями безкоштовно, фірма придули солідну їх частку забирала і розподіляла по потрібних людях за гешефт, частина ресторанам, частина фітнес клубам, а частина прямісінько в магазині де ставився реальний цінник з "50 відсотковою знижкою"
02.06.2026 21:27 Ответить
Скоро буде новина, що Зе зустрівся з мінімум і навіть Юзіком. Рівень Лідора світу.
02.06.2026 21:27 Ответить
Зустрілись два стендапера-мудака дві паскуди, два крадія.
02.06.2026 21:29 Ответить
Дві падли..
02.06.2026 21:32 Ответить
А що у зеленського закінчилися особливо наближені для відмивання коштів?
02.06.2026 21:31 Ответить
….. і скільки з того всього можна вкрасти))))
02.06.2026 21:32 Ответить
Як правильно?
"Я в ****" чи " я в ****"?
02.06.2026 21:33 Ответить
Два оплескозалежні Нарциси зібрались для піару пообговорювати те, в чому повні невігласи.
02.06.2026 21:34 Ответить
Не вірю ні притулі ні зеленському один з них недо президент а другий ним хоче стати🖕
02.06.2026 21:38 Ответить
 
 