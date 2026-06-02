Зеленский встретился с Притулой: обсудили экспорт оружия, закупки для ВСУ и поддержку "Пласта"

2 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.

Зеленский выразил благодарность волонтерскому сообществу за готовность поддерживать Украину в тех направлениях, где сейчас не хватает активности со стороны государственных институтов. Он также заверил, что власть планирует существенно наращивать поддержку волонтерского движения в стране.

"Обсудили образовательные проекты, большую государственную поддержку для "Пласта" и других подобных патриотических организаций. Обсудили также общественные предложения по организации таких наших системных возможностей, как экспорт украинского вооружения, взаимодействие государства и благотворительных фондов в вопросах военных закупок. Будем и дальше поддерживать волонтерскую деятельность украинцев", — добавил он.

