Зеленський зустрівся із Притулою: обговорили експорт зброї, закупівлі для ЗСУ та підтримку "Пласту"

2 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський висловив вдячність волонтерській спільноті за готовність підтримувати Україну на тих напрямках, де наразі бракує активності з боку державних інституцій. Він також запевнив, що влада планує суттєво нарощувати підтримку волонтерського руху в країні.

"Обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для "Пласту" та інших таких патріотичних організацій. Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель. Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців", додав він.

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