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Новини Волонтери для армії
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Зеленський зустрівся із Притулою: обговорили експорт зброї, закупівлі для ЗСУ та підтримку "Пласту"

Зеленський та Притула провели зустріч 2 червня

2 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про зустріч

Зеленський висловив вдячність волонтерській спільноті за готовність підтримувати Україну на тих напрямках, де наразі бракує активності з боку державних інституцій. Він також запевнив, що влада планує суттєво нарощувати підтримку волонтерського руху в країні.

"Обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для "Пласту" та інших таких патріотичних організацій. Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель. Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців",  додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27901) волонтери (1390) Притула Сергій (92)
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Топ коментарі
+33
У нас вже волонтери займаються "експортом зброї"?
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02.06.2026 21:17 Відповісти
+24
Два коміка - це сила. Он які теми обговорюють, куди там фахівцям з освітою та досвідом.
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02.06.2026 21:19 Відповісти
+23
галантерейщик и кардинал - це песта ворогам
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02.06.2026 21:18 Відповісти
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У нас вже волонтери займаються "експортом зброї"?
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02.06.2026 21:17 Відповісти
Оказывается "прокладка 20%" уже нужна и на экспорт
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02.06.2026 21:28 Відповісти
Цікаво, до чого тут "Пласт"? Невже ті 20% піде на пластунів? Жартую. Напевне хочуть розвалити і "Пласт". Жаль.
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02.06.2026 21:50 Відповісти
Дякуємо і Притулі іЗеленському і Порошенко що допомогають армії і зустрічаються щоб ще більше зробити державу сильнішою. Дякуємо. В єдності наша сила! Слава Україні! ну і звісно москалям - окупантам смерть!
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02.06.2026 21:55 Відповісти
Не всі. Навіть громадяни Ізраїлю без посади займалися відправкою українського зерна до підсанкційного Ірану, а звідти возили добрива під документами інших країн.
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02.06.2026 21:32 Відповісти
галантерейщик и кардинал - це песта ворогам
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02.06.2026 21:18 Відповісти
галантерейщик и кардинал - это сила (с)
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02.06.2026 21:29 Відповісти
а помните каки серёжу под солью в кулуарах рады проклятые журналюги словили?
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02.06.2026 22:05 Відповісти
Галантерейщики що один що другий
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02.06.2026 21:32 Відповісти
Хто з них хто?
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02.06.2026 21:59 Відповісти
ну всьо, війні кінець, такі люди цим питанням занялись!🧐
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02.06.2026 21:18 Відповісти
Два коміка - це сила. Он які теми обговорюють, куди там фахівцям з освітою та досвідом.
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02.06.2026 21:19 Відповісти
у нас ціле покоління квкашних вилупків в раді сидить,а торгують Україною та нами як торгаші зі стажем....
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02.06.2026 21:28 Відповісти
За це і голосували зедібіли. Дивіться і ржіть по приколу.
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02.06.2026 22:00 Відповісти
Потужна зустріч 100%. Але тут краще підійде: зустрілись два міліонера.
До речі, в якому саме році притула став патріотом? В тому, коли грав Олексу?
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02.06.2026 21:19 Відповісти
До чого тут Притула???
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02.06.2026 21:20 Відповісти
Де гроши там і Притула притуляєтся.
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02.06.2026 21:33 Відповісти
Розбудіть мене *****!!!!!!!
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02.06.2026 21:20 Відповісти
Супер комент!.... як багато кривавої правди у цьому "сюжеті"!....
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02.06.2026 21:29 Відповісти
Краще поспіть ще діб 5
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02.06.2026 21:30 Відповісти
А какое отношение Притула имеет к экспорту вооружений? Он производитель?
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02.06.2026 21:21 Відповісти
Можливо, це буде майбутній міністр оборони... Країна можливостей
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02.06.2026 21:22 Відповісти
Потужный социальный лифт для шутов и шоуменов
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02.06.2026 21:30 Відповісти
в жОПі коронували у збройного барона...
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02.06.2026 21:29 Відповісти
Мабуть краде на цьому
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02.06.2026 21:31 Відповісти
Два критично важливих довбня
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02.06.2026 21:21 Відповісти
З Кличком жодного разу не зустрівся...з Порошенком один раз...
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02.06.2026 21:21 Відповісти
ХАХАХАХААХААА
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02.06.2026 21:22 Відповісти
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02.06.2026 21:25 Відповісти
"Остапе! А ну відгамсель мене сильненько , на зло москалям!😁😁 Цікаво цей номер взагалі випустили би зараз в ефір?
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02.06.2026 21:46 Відповісти
Враховуючи кого він пародіював, то зараз турбопатріоти просто роблять вигляд ніби нічого й не було)
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02.06.2026 22:02 Відповісти
тим часом
https://focus.ua/uk/auto/756104-krosover-ferrari-purosangue-na-725-sil-zasvitivsya-v-kiyevi-foto
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02.06.2026 21:26 Відповісти
Проходив слушок з цими генераторами два три роки тому як були тривалі блєкаути, Європа передавала новенькі генератори сотнями безкоштовно, фірма придули солідну їх частку забирала і розподіляла по потрібних людях за гешефт, частина ресторанам, частина фітнес клубам, а частина прямісінько в магазині де ставився реальний цінник з "50 відсотковою знижкою"
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02.06.2026 21:27 Відповісти
Скоро буде новина, що Зе зустрівся з мінімум і навіть Юзіком. Рівень Лідора світу.
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02.06.2026 21:27 Відповісти
Зустрілись два стендапера-мудака дві паскуди, два крадія.
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02.06.2026 21:29 Відповісти
Дві падли..
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02.06.2026 21:32 Відповісти
А що у зеленського закінчилися особливо наближені для відмивання коштів?
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02.06.2026 21:31 Відповісти
….. і скільки з того всього можна вкрасти))))
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02.06.2026 21:32 Відповісти
Як правильно?
"Я в ****" чи " я в ****"?
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02.06.2026 21:33 Відповісти
Два оплескозалежні Нарциси зібрались для піару пообговорювати те, в чому повні невігласи.
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02.06.2026 21:34 Відповісти
Не вірю ні притулі ні зеленському один з них недо президент а другий ним хоче стати🖕
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02.06.2026 21:38 Відповісти
обговорили схематоз...
Займе місце міндича??
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02.06.2026 21:43 Відповісти
в сізо чи на зоні?
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02.06.2026 22:11 Відповісти
Треба щоб Зеленський грав в номері файна юкрайна з ним , де Притула в рожевій пілотці, так сказати не виходячи з образу
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02.06.2026 21:44 Відповісти
Корисні ідіоти на Притулу далі котять.Ну котіть)
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02.06.2026 21:45 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО!
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02.06.2026 21:45 Відповісти
два лайна
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02.06.2026 21:45 Відповісти
Від Пороха і П'ятого каналу Притулу чорти колотили. А тут ціла зграя мародерів міндічів, цукерманів, чернишових, єрмаків не стають на заваді для зустрічі з їхнім подільником.
Воістину, свій до свого по своє ...

На цьому фото Притула має вигляд Остапа Бендера з його проектом "Нью-Васюки".

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02.06.2026 21:47 Відповісти
В моєму місті теж є волонтер, він співає на базарі, а гроші передає ЗСУ. Чому Zєльонський з ним досі не зустрівся і не обговорив експорт зброї і закупки для ЗСУ?
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02.06.2026 21:47 Відповісти
Він не волонтер, і Стерненко теж не волонтер,волонтерством займаються на безоплатній основі, а на які гроші вони та їх родини живуть?, причому живуть нехіло. Да і Пласт до притулки яким містом?. Капець діячі.
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02.06.2026 21:59 Відповісти
Україна пливла пливла і доплавалась. На березі замість Гетьмана - два кловуна.
Це просто якийсь кошмарний сон.
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02.06.2026 22:04 Відповісти
А з штілерманов клоун не хоче зустрітися і зпитати,коли буде обіцяна балістика за мільярди міндіча?
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02.06.2026 22:06 Відповісти
З таким самим "корисним" ефектом на місці Притули могла бути близька за базарним жанром Верка Сердючка.
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02.06.2026 22:08 Відповісти
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02.06.2026 22:12 Відповісти
 
 