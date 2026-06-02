Украина рассчитывает на скорейшее завершение соглашения Drone Deal с Италией, - Кислица

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица заявил, что Киев рассчитывает на скорейшее завершение соглашения Drone Deal, которое станет убедительным шагом вперед в двустороннем сотрудничестве с Италией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Кислицы на торжественном мероприятии по случаю 80-й годовщины провозглашения Итальянской Республики.

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Сотрудничество Украины и Италии

Кислица отметил, что патронат Италии над восстановлением Одессы и других культурных объектов в Украине является не только политическим шагом, но и примером ценностей в действии.

По его словам, Италия хорошо понимает, что означает возрождение после разрушений.

"Мы благодарны Италии и лично премьер-министру Джорджи Мелони за последовательную поддержку Украины", — сказал Кислица.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина до сих пор не имеет двустороннего Drone Deal с Соединенными Штатами, однако рассчитывает на его заключение.

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