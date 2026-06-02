Україна розраховує на швидке завершення угоди Drone Deal з Італією, - Кислиця
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що Київ розраховує на якнайшвидше завершення угоди Drone Deal, яка стане переконливим кроком вперед у двосторонньому співробітництві з Італією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Кислиці на урочистому заході з нагоди 80-ї річниці проголошення Італійської Республіки.
Співпраця України та Італії
Кислиця зазначив, що патронат Італії над відновленням Одеси та інших культурних об’єктів в Україні є не лише політичним кроком, а й прикладом цінностей у дії.
За його словами, Італія добре розуміє, що означає відродження після руйнувань.
"Ми вдячні Італії та особисто прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за послідовну підтримку України", - сказав Кислиця.
Раніше президент Зеленський заявив, що Україна досі не має двосторонньої Drone Deal зі Сполученими Штатами, однак розраховує на її укладення.
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