Україна розраховує на швидке завершення угоди Drone Deal з Італією, - Кислиця

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що Київ розраховує на якнайшвидше завершення угоди Drone Deal, яка стане переконливим кроком вперед у двосторонньому співробітництві з Італією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Кислиці на урочистому заході з нагоди 80-ї річниці проголошення Італійської Республіки.

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Співпраця України та Італії

Кислиця зазначив, що патронат Італії над відновленням Одеси та інших культурних об’єктів в Україні є не лише політичним кроком, а й прикладом цінностей у дії.

За його словами, Італія добре розуміє, що означає відродження після руйнувань.

"Ми вдячні Італії та особисто прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за послідовну підтримку України", - сказав Кислиця.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна досі не має двосторонньої Drone Deal зі Сполученими Штатами, однак розраховує на її укладення.

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