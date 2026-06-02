Швеция осудила массированный авиаудар России по Украине

Министерство иностранных дел Швеции осудило массированный авиаудар России по Украине в ночь на 2 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Швеции Марии Мальме Стенергард в соцсети Х.

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Жесткая реакция Швеции

Стенергард заявила, что Швеция осуждает подлое нападение России на несколько украинских городов, вследствие которого погибло и было ранено много людей.

"Швеция осуждает вчерашнее подлое нападение России на несколько украинских городов, вследствие которого погибло или было ранено много людей", – подчеркнула она.

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Позиция по поддержке Украины

По словам главы МИД, эта атака является еще одним доказательством того, что у России нет серьезных намерений относительно мира.

Она подчеркнула, что России не удастся запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины и усиления давления.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия снова может нанести массированный удар по Украине уже этой ночью. Он призвал украинцев обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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