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Новости Массированный комбинированный удар
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Швеция осудила массированный авиаудар России по Украине

Швеция осудила атаку РФ

Министерство иностранных дел Швеции осудило массированный авиаудар России по Украине в ночь на 2 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Швеции Марии Мальме Стенергард в соцсети Х.

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Жесткая реакция Швеции

Стенергард заявила, что Швеция осуждает подлое нападение России на несколько украинских городов, вследствие которого погибло и было ранено много людей.

"Швеция осуждает вчерашнее подлое нападение России на несколько украинских городов, вследствие которого погибло или было ранено много людей", – подчеркнула она.

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Позиция по поддержке Украины

По словам главы МИД, эта атака является еще одним доказательством того, что у России нет серьезных намерений относительно мира.

Она подчеркнула, что России не удастся запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины и усиления давления.

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