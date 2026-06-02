Швеція засудила масований авіаудар Росії по Україні

Міністерство закордонних справ Швеції засудило масований авіаудар Росії по Україні у ніч проти 2 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільниці МЗС Швеції Марії Мальме Стенергард у соцмережі Х.

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Жорстка реакція Швеції

Стенергард заявила, що Швеція засуджує підлий напад Росії на кілька українських міст, внаслідок якого загинуло та було поранено багато людей.

"Швеція засуджує вчорашній підлий напад Росії на кілька українських міст, внаслідок якого загинуло чи було поранено багато людей", – наголосила вона.

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Позиція щодо підтримки України

За словами глави МЗС, ця атака є ще одним доказом того, що Росія не має серйозних намірів щодо миру.

Вона підкреслила, що Росії не вдасться залякати союзників і змусити їх відмовитися від підтримки України та посилення тиску.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія знову може завдати масованого удару по України вже цієї ночі. Він закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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