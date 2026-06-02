Масована атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до семи

Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки військ РФ на Київ зросла до сімох.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один поранений помер у лікарні", - написав він.

Таким чином, уточнив мер, у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня загинули семеро людей.

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Раніше Кличко повідомив, що У Києві вже 90 постраждалих внаслідок російської масованої атаки. У стаціонарах перебувають 52 поранених, серед них двоє дітей.

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Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

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Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.

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