Массированная атака РФ на Киев: число погибших возросло до семи
Число погибших в результате массированной воздушной атаки войск РФ на Киев возросло до семи.
Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, передаетЦензор.НЕТ.
«Еще один раненый скончался в больнице», — написал он.
Таким образом, уточнил мэр, в столице в результате массированной атаки 2 июня погибли семь человек.
Ранее Кличко сообщил, что в Киеве уже 90 пострадавших в результате российской массированной атаки. В стационарах находятся 52 раненых, среди них двое детей.
Массированный обстрел 2 июня
Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.
В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.
Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент известно о 16 погибших и 42 раненых.
В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.
Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.
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