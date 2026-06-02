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Новости Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Массированная атака РФ на Киев: число погибших возросло до семи

Семь жертв в Киеве после обстрелов РФ

Число погибших в результате массированной воздушной атаки войск РФ на Киев возросло до семи.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, передаетЦензор.НЕТ.

«Еще один раненый скончался в больнице», — написал он.

Таким образом, уточнил мэр, в столице в результате массированной атаки 2 июня погибли семь человек.

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Ранее Кличко сообщил, что в Киеве уже 90 пострадавших в результате российской массированной атаки. В стационарах находятся 52 раненых, среди них двое детей.

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Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

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Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент известно о 16 погибших и 42 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.

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Киев (26407) ранение (3375) жертвы (2247) атака (1522)
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Тварі кацапські!
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02.06.2026 22:21 Ответить
не забути і не пробачити
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02.06.2026 22:27 Ответить
Як розблокувати оманського выслюка на атаки Москви? Може треба скинутись та заслати йому бабла через офшор?
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02.06.2026 22:43 Ответить
Точно - давайте замість знищувати кацапам НПЗ, нафтові порти і військові заводи, будемо зливати дрони на беззмістовні атаки на москву, де найбільша концентрація ворожого ппо. Це ж так ефективно - бити туди, де ворог найкраще підготовлений тебе зустрічати.
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03.06.2026 01:17 Ответить
Є НПЗ, що ми атакували 12 раз з 2023 року. Гугл в допомогу. Це великий зміст. А завод в Елабуге шахедів? Він як працював, так і працює. Атакували? Так. Дорогущими дронами? Так. Є зміст? Ефект? Нуль. Немає. Це теж протрібно, но це тактіка, а не стратегія перемоги. Це будем робити роками, то москалям до жопи. Касьянов каже, що це міф Путіна про ППО Москви. Паралізувати роботу Москви та Пітера дешевими пенопластовими дронами без нічого - і Путіна винесуть вперед ногами. Но нам треба воювати вічно. Ми же дуже розумні.
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03.06.2026 06:15 Ответить
 
 