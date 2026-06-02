УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14283 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
2 691 30

Розвідка попередила: Росія може вдарити по Україні й цієї ночі, - Зеленський

Атака РФ на Київ 2 червня 2026 року

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія знову може завдати масованого удару по України вже цієї ночі. Він закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 2 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки РФ

Унаслідок масованого та жорстокого російського удару по українських містах постраждали 130 мирних громадян. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.

Глава держави зазначив, що лише за одну ніч окупанти випустили понад 70 ракет (значна частина з яких — балістика) та більш ніж 650 ударних безпілотників. Вдень терор продовжився — ворог запустив ще близько 100 дронів. Сотні рятувальників ДСНС, поліцейських, комунальників та медиків у Києві, Дніпрі, Харкові та інших регіонах весь день ліквідовували наслідки прильотів.

"Укотре Путін зі своїм божевіллям "перемогли" життя звичайних дітей, житлові будинки, поліклініку в Києві. "Шахеди" були проти багатоповерхівок у Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. "Циркон" одразу проти семи будинків. "Шахеди" по будинках у Харкові, Запоріжжі, Полтавщині. Удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. "Шахеди" проти Хмельницької області", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ООН засудили хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову: Загострення риторики з боку РФ та ескалація ударів мають припинитися

Тисячі іноземних деталей у ракетах РФ

Зеленський наголосив, що жоден із дронів чи ракет окупантів не може бути вироблений без високотехнологічних компонентів, які масово завозяться до РФ з інших країн в обхід санкцій через масштабні тіньові схеми.

Президент озвучив дані розвідки щодо кількості іноземних деталей у російському озброєнні, яке вбиває українців:

  • 5 ракет "Калібр" — містять у собі 145 імпортних компонентів;

  • 33 ракети "Іскандер" — це 1122 критичні деталі з-за кордону;

  • 650 ударних БПЛА різних типів — потребують понад 17 тисяч іноземних компонентів, без яких їх виробництво просто зупинилося б.

"Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вважає ракетну програму України стратегічною загрозою та готує нові удари по компаніях ОПК, - Зеленський

Загроза нової атаки та дипломатичний червень

  • Президент подякував усім світовим лідерам, які засудили черговий акт російського терору, проте попередив про високу небезпеку повторення ударів. За даними розвідки, масований обстріл окупантів можливий і цієї ночі, тому громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зеленський резюмував, що нинішня атака вкотре доводить: Європі життєво необхідно розбудовувати власну потужну антибалістичну систему в достатній кількості та силі, аби гарантувати захист від РФ. Наближенню цього результату буде присвячено весь червень 2026 року — він уже затвердив насичений та активний графік міжнародних зустрічей і перемовин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ: вже 90 постраждалих, шестеро людей загинули

Автор: 

Зеленський Володимир (27901) обстріл (34280) війна в Україні (8441)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Потужний підрахуй
показати весь коментар
02.06.2026 20:54 Відповісти
+21
Мені потрібен ПРЕЗИДЕНТ захисник, а не балабол і піарщик. Робити різні повідомлення-- в нас достатньо різни речників А президент повинен все робити для захисту країни,а не красти зі своїми корешами.
показати весь коментар
02.06.2026 20:58 Відповісти
+18
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
02.06.2026 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужний підрахуй
показати весь коментар
02.06.2026 20:54 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
02.06.2026 20:55 Відповісти
Відповідь на низку публікацій в закордонних виданнях, що вказують на фронтові пробуксовки і проблеми в економіці.
Треба терміново восстанавлівать образ сіли.
На фронті - не виходить.
А от по тилу, при чому саме по мирняку - це їм за любу душу.
показати весь коментар
02.06.2026 20:56 Відповісти
Коли у ворога стоїть задача знищити Україну то в хід буде іти все і мене трохи дивує, що досі є люди які вважають, що взагалі колись існували якісь "правила ведення війни". Добре що Україна це усвідомила і завдає удари по глибокому тилу ворога по підприємствах і заводах, щоб зменшити потенціал ворога
показати весь коментар
02.06.2026 21:32 Відповісти
Мені потрібен ПРЕЗИДЕНТ захисник, а не балабол і піарщик. Робити різні повідомлення-- в нас достатньо різни речників А президент повинен все робити для захисту країни,а не красти зі своїми корешами.
показати весь коментар
02.06.2026 20:58 Відповісти
Хоча б натякни, чия розвідка, тобі, доповіді готує...
показати весь коментар
02.06.2026 20:58 Відповісти
Вже набридла ця сумна статистика та заклики.
показати весь коментар
02.06.2026 20:59 Відповісти
Коли перед війною Найвеличнішого лідОра ********** попереджали що каzапи можуть напасти, ліДор закликав смажити шашлики.
показати весь коментар
02.06.2026 21:01 Відповісти
статист-коментатор
показати весь коментар
02.06.2026 21:03 Відповісти
А ти як завжди дзеркальну відповідь рашистам дасиш своїм ротом? Вже сто разів можна було так вжарити по моцкві що вони б тиждень гівно витрушували б
показати весь коментар
02.06.2026 21:06 Відповісти
А чого в лютому 2022 року, коли тобі розвідка казала про вторгення ти запрошував нарід на шашлики?
показати весь коментар
02.06.2026 21:07 Відповісти
Где наша баллистика-в Израиле у миндича или у штилермана на афшорах? зеленая банда марадеров
показати весь коментар
02.06.2026 21:08 Відповісти
Подивився що це відволікає від династії і домовився з вовачкою в кремлі кошмарити Україну, пройде час і оманські плани випливуть, рано чи пізно
показати весь коментар
02.06.2026 21:11 Відповісти
оманські плани випливуть, рано чи пізно

Это февраль 20-го года?
План был через два года начать войну, тянуть ее 5 лет, организовать "Династию" и прикрывать её кацапскими обстрелами?
показати весь коментар
02.06.2026 21:29 Відповісти
Пішов НАХ.. бот. Нам ще не хватало громадянської війни.
показати весь коментар
02.06.2026 21:23 Відповісти
Так дайте їм Матернову послухати , а то вони просто не в курсі , що ресурсів вже нема .
показати весь коментар
02.06.2026 21:24 Відповісти
Коли по моzкві вдарим?
показати весь коментар
02.06.2026 21:25 Відповісти
Та Европа хай там що хоче розбудовує, русня на неї нападати не збирається, русня бажає щоб Европа перестала допомагати Україні а потім буде з нею торговать як і раніше.
Що для нашого захисту ти зробив, пустозвін? Вже навіть немає анонсів потужних відповідей. Хто прибере цю нездару та ворога країни, інакше нам кінец. Уся опозиція язики позатягувала у дупи та відосіки пилить у ютубі, а дій ніяких.
показати весь коментар
02.06.2026 21:26 Відповісти
Нічого, зранку блумберг напише що російська економіка на грані краху, місцева ОВА про те що знову обстріляли пусті гаражі, а черговий європейський чиновник скаже що посилення ворожих обстрілів це показник перемоги України.
показати весь коментар
02.06.2026 21:29 Відповісти
Ну кацапам він вже сказав за розвідку.
показати весь коментар
02.06.2026 21:29 Відповісти
Пора катати асфальт, як у 2022 році, коли попереджала розвідка про напад?
Голобородько залякує людей, щоб забулися про міндичів, Цукермана, єрмака і Вероніку Фен-шуй?.
показати весь коментар
02.06.2026 21:29 Відповісти
Це невиліковне! Головний статист всія України! Це що робота президента?
показати весь коментар
02.06.2026 21:30 Відповісти
І щоб ми робили, якби нас не попередив Вождь, що по нам сьогодні будуть бити ракетами? Померли без знань?
показати весь коментар
02.06.2026 21:35 Відповісти
Геть простроченого довбня! Вибори!
показати весь коментар
02.06.2026 21:37 Відповісти
А Зеленскій потужно читаючи незламний суфлер, не задумовується, що говорить нісенітницю типу завтра Сонце з'явиться зі Сходу? По нам кожен день Кацапія наносить удари по містам. Чи воно не в курсі?
показати весь коментар
02.06.2026 21:38 Відповісти
Заглуша свої пройопи і зашквари в династії договорняковими ракетними ударами по цивільних, прощупав робочу схему, по династії хоч один дрон влетів чи по конча заспі?
показати весь коментар
02.06.2026 21:47 Відповісти
Росія використовує стратегічні запаси ракет, путін пішов вабанк, будьте обережні, стратегічних ракет там ще чимало, десь 500-600 штук різного призначення, плюс 150 на місяць виготовляють. Бережіть себе!
показати весь коментар
02.06.2026 21:52 Відповісти
Какой же у них кризис. Такое проявление слабости что прям я даже не знаю. Мне их даже жаль(
показати весь коментар
02.06.2026 22:01 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 22:13 Відповісти
 
 