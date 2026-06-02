Розвідка попередила: Росія може вдарити по Україні й цієї ночі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія знову може завдати масованого удару по України вже цієї ночі. Він закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 2 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки РФ

Унаслідок масованого та жорстокого російського удару по українських містах постраждали 130 мирних громадян. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.

Глава держави зазначив, що лише за одну ніч окупанти випустили понад 70 ракет (значна частина з яких — балістика) та більш ніж 650 ударних безпілотників. Вдень терор продовжився — ворог запустив ще близько 100 дронів. Сотні рятувальників ДСНС, поліцейських, комунальників та медиків у Києві, Дніпрі, Харкові та інших регіонах весь день ліквідовували наслідки прильотів.

"Укотре Путін зі своїм божевіллям "перемогли" життя звичайних дітей, житлові будинки, поліклініку в Києві. "Шахеди" були проти багатоповерхівок у Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. "Циркон" одразу проти семи будинків. "Шахеди" по будинках у Харкові, Запоріжжі, Полтавщині. Удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. "Шахеди" проти Хмельницької області", - сказав він.

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Тисячі іноземних деталей у ракетах РФ

Зеленський наголосив, що жоден із дронів чи ракет окупантів не може бути вироблений без високотехнологічних компонентів, які масово завозяться до РФ з інших країн в обхід санкцій через масштабні тіньові схеми.

Президент озвучив дані розвідки щодо кількості іноземних деталей у російському озброєнні, яке вбиває українців:

5 ракет "Калібр" — містять у собі 145 імпортних компонентів;

33 ракети "Іскандер" — це 1122 критичні деталі з-за кордону;

650 ударних БПЛА різних типів — потребують понад 17 тисяч іноземних компонентів, без яких їх виробництво просто зупинилося б.

"Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - сказав Зеленський.

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Загроза нової атаки та дипломатичний червень

Президент подякував усім світовим лідерам, які засудили черговий акт російського терору, проте попередив про високу небезпеку повторення ударів. За даними розвідки, масований обстріл окупантів можливий і цієї ночі, тому громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зеленський резюмував, що нинішня атака вкотре доводить: Європі життєво необхідно розбудовувати власну потужну антибалістичну систему в достатній кількості та силі, аби гарантувати захист від РФ. Наближенню цього результату буде присвячено весь червень 2026 року — він уже затвердив насичений та активний графік міжнародних зустрічей і перемовин.

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