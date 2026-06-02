Разведка предупредила: Россия может нанести удар по Украине и этой ночью, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия вновь может нанести массированный удар по Украине уже этой ночью. Он призвал украинцев обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении 2 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки РФ

Вследствие массированного и жестокого российского удара по украинским городам пострадали 130 мирных граждан. 22 человека погибли, среди них двое детей.

Глава государства отметил, что только за одну ночь оккупанты выпустили более 70 ракет (значительная часть из которых — баллистические) и более 650 ударных беспилотников. Днем террор продолжился — враг запустил еще около 100 дронов. Сотни спасателей ГСЧС, полицейских, коммунальщиков и медиков в Киеве, Днепре, Харькове и других регионах весь день ликвидировали последствия ударов.

"В очередной раз Путин со своим безумием "победил" жизни обычных детей, жилые дома, поликлинику в Киеве. "Шахеды" были направлены против многоэтажек в Днепре и почему-то еще и против автосалона с китайскими машинами в Киеве. "Циркон" сразу против семи домов. "Шахеды" по домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области. Удары по Черниговской, Сумской, Херсонской областям. "Шахеды" против Хмельницкой области", — сказал он.

Тысячи иностранных деталей в ракетах РФ

Зеленский подчеркнул, что ни один из дронов или ракет оккупантов не может быть произведен без высокотехнологичных компонентов, которые массово завозятся в РФ из других стран в обход санкций через масштабные теневые схемы.

Президент озвучил данные разведки о количестве иностранных деталей в российском вооружении, которое убивает украинцев:

5 ракет "Калибр" — содержат 145 импортных компонентов;

33 ракеты "Искандер" — это 1122 критически важных детали из-за рубежа;

650 ударных БПЛА различных типов — требуют более 17 тысяч иностранных компонентов, без которых их производство просто остановилось бы.

"То есть в каждом из таких ударов есть, может, и неосознанное, но все же соучастие тех, кто работает на Россию, кто обеспечивает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции. И это абсолютно реальное соучастие в убийствах", — сказал Зеленский.

Угроза новой атаки и дипломатический июнь

Президент поблагодарил всех мировых лидеров, осудивших очередной акт российского террора, однако предупредил о высокой опасности повторения ударов. По данным разведки, массированный обстрел оккупантов возможен и этой ночью, поэтому граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Зеленский резюмировал, что нынешняя атака в очередной раз доказывает: Европе жизненно необходимо создавать собственную мощную антибаллистическую систему в достаточном количестве и силе, чтобы гарантировать защиту от РФ. Достижению этого результата будет посвящен весь июнь 2026 года — он уже утвердил насыщенный и активный график международных встреч и переговоров.

