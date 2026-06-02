1 819 26

Разведка предупредила: Россия может нанести удар по Украине и этой ночью, — Зеленский

Атака РФ на Киев 2 июня 2026 года

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия вновь может нанести массированный удар по Украине уже этой ночью. Он призвал украинцев обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении 2 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки РФ

Вследствие массированного и жестокого российского удара по украинским городам пострадали 130 мирных граждан. 22 человека погибли, среди них двое детей.

Глава государства отметил, что только за одну ночь оккупанты выпустили более 70 ракет (значительная часть из которых — баллистические) и более 650 ударных беспилотников. Днем террор продолжился — враг запустил еще около 100 дронов. Сотни спасателей ГСЧС, полицейских, коммунальщиков и медиков в Киеве, Днепре, Харькове и других регионах весь день ликвидировали последствия ударов.

"В очередной раз Путин со своим безумием "победил" жизни обычных детей, жилые дома, поликлинику в Киеве. "Шахеды" были направлены против многоэтажек в Днепре и почему-то еще и против автосалона с китайскими машинами в Киеве. "Циркон" сразу против семи домов. "Шахеды" по домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области. Удары по Черниговской, Сумской, Херсонской областям. "Шахеды" против Хмельницкой области", — сказал он.

Тысячи иностранных деталей в ракетах РФ

Зеленский подчеркнул, что ни один из дронов или ракет оккупантов не может быть произведен без высокотехнологичных компонентов, которые массово завозятся в РФ из других стран в обход санкций через масштабные теневые схемы.

Президент озвучил данные разведки о количестве иностранных деталей в российском вооружении, которое убивает украинцев:

  • 5 ракет "Калибр" — содержат 145 импортных компонентов;

  • 33 ракеты "Искандер" — это 1122 критически важных детали из-за рубежа;

  • 650 ударных БПЛА различных типов — требуют более 17 тысяч иностранных компонентов, без которых их производство просто остановилось бы.

"То есть в каждом из таких ударов есть, может, и неосознанное, но все же соучастие тех, кто работает на Россию, кто обеспечивает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции. И это абсолютно реальное соучастие в убийствах", — сказал Зеленский.

Угроза новой атаки и дипломатический июнь

  • Президент поблагодарил всех мировых лидеров, осудивших очередной акт российского террора, однако предупредил о высокой опасности повторения ударов. По данным разведки, массированный обстрел оккупантов возможен и этой ночью, поэтому граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Зеленский резюмировал, что нынешняя атака в очередной раз доказывает: Европе жизненно необходимо создавать собственную мощную антибаллистическую систему в достаточном количестве и силе, чтобы гарантировать защиту от РФ. Достижению этого результата будет посвящен весь июнь 2026 года — он уже утвердил насыщенный и активный график международных встреч и переговоров.

Зеленский Владимир обстрел война в Украине
Топ комментарии
+21
Потужний підрахуй
02.06.2026 20:54
02.06.2026 20:54 Ответить
+15
Мені потрібен ПРЕЗИДЕНТ захисник, а не балабол і піарщик. Робити різні повідомлення-- в нас достатньо різни речників А президент повинен все робити для захисту країни,а не красти зі своїми корешами.
02.06.2026 20:58
02.06.2026 20:58 Ответить
+12
Геть обкуреного ішака!
02.06.2026 20:55
02.06.2026 20:55 Ответить
Відповідь на низку публікацій в закордонних виданнях, що вказують на фронтові пробуксовки і проблеми в економіці.
Треба терміново восстанавлівать образ сіли.
На фронті - не виходить.
А от по тилу, при чому саме по мирняку - це їм за любу душу.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:56 Ответить
Коли у ворога стоїть задача знищити Україну то в хід буде іти все і мене трохи дивує, що досі є люди які вважають, що взагалі колись існували якісь "правила ведення війни". Добре що Україна це усвідомила і завдає удари по глибокому тилу ворога по підприємствах і заводах, щоб зменшити потенціал ворога
показать весь комментарий
02.06.2026 21:32 Ответить
Хоча б натякни, чия розвідка, тобі, доповіді готує...
показать весь комментарий
02.06.2026 20:58 Ответить
Вже набридла ця сумна статистика та заклики.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:59 Ответить
Коли перед війною Найвеличнішого лідОра ********** попереджали що каzапи можуть напасти, ліДор закликав смажити шашлики.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:01 Ответить
статист-коментатор
показать весь комментарий
02.06.2026 21:03 Ответить
А ти як завжди дзеркальну відповідь рашистам дасиш своїм ротом? Вже сто разів можна було так вжарити по моцкві що вони б тиждень гівно витрушували б
показать весь комментарий
02.06.2026 21:06 Ответить
А чого в лютому 2022 року, коли тобі розвідка казала про вторгення ти запрошував нарід на шашлики?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:07 Ответить
Где наша баллистика-в Израиле у миндича или у штилермана на афшорах? зеленая банда марадеров
показать весь комментарий
02.06.2026 21:08 Ответить
Подивився що це відволікає від династії і домовився з вовачкою в кремлі кошмарити Україну, пройде час і оманські плани випливуть, рано чи пізно
показать весь комментарий
02.06.2026 21:11 Ответить
оманські плани випливуть, рано чи пізно

Это февраль 20-го года?
План был через два года начать войну, тянуть ее 5 лет, организовать "Династию" и прикрывать её кацапскими обстрелами?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:29 Ответить
Пішов НАХ.. бот. Нам ще не хватало громадянської війни.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:23 Ответить
Так дайте їм Матернову послухати , а то вони просто не в курсі , що ресурсів вже нема .
показать весь комментарий
02.06.2026 21:24 Ответить
Коли по моzкві вдарим?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:25 Ответить
Та Европа хай там що хоче розбудовує, русня на неї нападати не збирається, русня бажає щоб Европа перестала допомагати Україні а потім буде з нею торговать як і раніше.
Що для нашого захисту ти зробив, пустозвін? Вже навіть немає анонсів потужних відповідей. Хто прибере цю нездару та ворога країни, інакше нам кінец. Уся опозиція язики позатягувала у дупи та відосіки пилить у ютубі, а дій ніяких.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:26 Ответить
Нічого, зранку блумберг напише що російська економіка на грані краху, місцева ОВА про те що знову обстріляли пусті гаражі, а черговий європейський чиновник скаже що посилення ворожих обстрілів це показник перемоги України.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:29 Ответить
Ну кацапам він вже сказав за розвідку.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:29 Ответить
Пора катати асфальт, як у 2022 році, коли попереджала розвідка про напад?
Голобородько залякує людей, щоб забулися про міндичів, Цукермана, єрмака і Вероніку Фен-шуй?.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:29 Ответить
Це невиліковне! Головний статист всія України! Це що робота президента?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:30 Ответить
І щоб ми робили, якби нас не попередив Вождь, що по нам сьогодні будуть бити ракетами? Померли без знань?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:35 Ответить
Геть простроченого довбня! Вибори!
показать весь комментарий
02.06.2026 21:37 Ответить
А Зеленскій потужно читаючи незламний суфлер, не задумовується, що говорить нісенітницю типу завтра Сонце з'явиться зі Сходу? По нам кожен день Кацапія наносить удари по містам. Чи воно не в курсі?
показать весь комментарий
02.06.2026 21:38 Ответить
 
 