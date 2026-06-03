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Новости Торговля с Россией
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Новый премьер Латвии Кульбергс хочет остановить торговлю с Россией

Латвия может прекратить торговлю с Россией: что известно?

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс поручит главе МИД Байбе Браже найти решение, как остановить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Об этом пишет издание Delfi, передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что, как и раньше, твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно.

"Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию", - подчеркнул Кульбергс.

Премьер-министр сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия прежде всего находится в торговом сообществе ЕС.

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В то же время он признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, поскольку процесс сертификации в других странах является длительным.

"Я знаю, что у них есть план, они сокращают [объемы], но это нельзя сделать за один день", - сказал Кулбергс.

Кроме того, предприятия фармацевтической отрасли обладают химическими и биологическими знаниями, а также производственными мощностями, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, отметил премьер-министр.

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"Эти возможности необходимо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы.

За первые три месяца этого года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 млн евро, а импортировала из России - на сумму 10,51 млн евро.

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Латвия (1472) россия (97772) торговля (974)
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Логічне та закономірне бажання розумної Людини!!
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03.06.2026 08:16 Ответить
Чому вони досі торгують?
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03.06.2026 08:19 Ответить
Не " вони" а "вони всі". Тому що це гроші. А відсутність грошей некомфортна.
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03.06.2026 08:24 Ответить
Латвія переважно ввозить деревну целюлозу, папір, картон, а також деякі продукти хімічної промисловості та залишки дозволених харчових товарів. При цьому країна раніше вже першою в ЄС заборонила імпорт російського зерна та кормів.
Експорт з Латвії - сновну частку історично та досі складають алкогольні напої, фармацевтична продукція, машини та пластмаси.
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03.06.2026 08:21 Ответить
Він каже що їх ліки не дозволяють в Європі. Вони все ще живуть у совку?
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03.06.2026 09:44 Ответить
Маленька, але горда Латвія за припинення торгівлі з росією, а Найпотужніший із Найпотужніших Лідерів світу і всесвіту Голобородько Гундос Маленький тільки відкрив крани в нафтопроводі по перекачці російської нафти до Європи, даючи кцапам заробити мільярди для виготовлення дронів.
А його бізнес-партнер міндіч недавно продав підприємства - цілі заводи, які працювали на росії по виготовленню штучних діамантів.
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03.06.2026 09:55 Ответить
Це ще хитросракі. Не треба хотіти припиняти експорт та імпорт із росією. Просто узяли та й припинили. А...нє. А баблішко ж як, без нього ніяк. Даю 100%, покиздять і ніхера не припинять. Головне, щоб Україна воювала, а там коаліціі бажаючих, рішучих, незламних...підтягнеться, але якось потім колись...
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03.06.2026 10:14 Ответить
 
 