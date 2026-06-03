Новый премьер Латвии Кульбергс хочет остановить торговлю с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс поручит главе МИД Байбе Браже найти решение, как остановить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Об этом пишет издание Delfi, передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что, как и раньше, твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно.

"Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию", - подчеркнул Кульбергс.

Премьер-министр сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия прежде всего находится в торговом сообществе ЕС.

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В то же время он признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, поскольку процесс сертификации в других странах является длительным.

"Я знаю, что у них есть план, они сокращают [объемы], но это нельзя сделать за один день", - сказал Кулбергс.

Кроме того, предприятия фармацевтической отрасли обладают химическими и биологическими знаниями, а также производственными мощностями, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, отметил премьер-министр.

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"Эти возможности необходимо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы.

За первые три месяца этого года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 млн евро, а импортировала из России - на сумму 10,51 млн евро.

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