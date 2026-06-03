Новый премьер Латвии Кульбергс хочет остановить торговлю с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс поручит главе МИД Байбе Браже найти решение, как остановить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.
Об этом пишет издание Delfi, передает Цензор.НЕТ.
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Он подчеркнул, что, как и раньше, твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно.
"Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию", - подчеркнул Кульбергс.
Премьер-министр сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия прежде всего находится в торговом сообществе ЕС.
В то же время он признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, поскольку процесс сертификации в других странах является длительным.
"Я знаю, что у них есть план, они сокращают [объемы], но это нельзя сделать за один день", - сказал Кулбергс.
Кроме того, предприятия фармацевтической отрасли обладают химическими и биологическими знаниями, а также производственными мощностями, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, отметил премьер-министр.
"Эти возможности необходимо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы.
За первые три месяца этого года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 млн евро, а импортировала из России - на сумму 10,51 млн евро.
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Експорт з Латвії - сновну частку історично та досі складають алкогольні напої, фармацевтична продукція, машини та пластмаси.
А його бізнес-партнер міндіч недавно продав підприємства - цілі заводи, які працювали на росії по виготовленню штучних діамантів.