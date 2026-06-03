Новий прем’єр Латвії Кульбергс хоче припинити торгівлю з Росією
Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс доручить главі МЗС Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт із Росією, проте в окремих галузях можуть бути винятки.
Про це пише видання Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він наголосив, що, як і раніше, твердо наполягає на тому, що ділові зв'язки з Росією підтримувати не потрібно.
"Це непотрібна залежність, яка лише погіршує ситуацію", - наголосив Кульбергс.
Прем'єр-міністр сказав, що доручить Браже знайти вирішення цього питання, проте його потрібно буде узгодити і з Європейським Союзом, оскільки Латвія насамперед перебуває у торгівельному співтоваристві ЄС.
Водночас, він визнав, що, наприклад, на ситуацію у фармацевтичній галузі не можна дивитися так однозначно. Підприємства цієї галузі не можуть швидко перекваліфікуватися, оскільки процес сертифікації в інших країнах є тривалим.
"Я знаю, що вони мають план, вони скорочують [обсяги], але це не можна зробити за один день", - сказав Кулбергс.
Крім того, підприємства фармацевтичної галузі мають хімічні та біологічні знання, а також виробничі потужності, які можуть бути важливими для Латвії у сфері оборони в критичній ситуації, зазначив прем'єр-міністр.
"Ці можливості необхідно зберегти", - наголосив він, додавши, що має намір зустрітися з підприємствами фармацевтичної галузі, щоб обговорити такі питання.
За перші три місяці цього року Латвія експортувала до Росії товарів на суму 244,15 млн євро, а імпортувала з Росії - на суму 10,51 млн євро.
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Експорт з Латвії - сновну частку історично та досі складають алкогольні напої, фармацевтична продукція, машини та пластмаси.