Перелом произошел лишь на тактическом уровне, не по всему фронту, - Бутусов
Перелом на фронте действительно наступил, но только на тактическом уровне. Он пока не стал переломом на стратегическом уровне.
Об этом в эфире Radio NV заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Перелом в войне сейчас происходит на тактическом уровне, он еще не произошел на оперативном и стратегическом уровнях. Я об этом неоднократно говорил, что сейчас перелом заключается в том, что произошел организационный, качественный и количественный рост подразделений БПЛА в Силах обороны Украины", - сказал он.
Бутусов отметил, что в настоящее время БПЛА стали основой боевых порядков Сил обороны, также увеличилось количество, качество работы и в целом, пока на недостаточном уровне, но улучшаются масштабы обеспечения, масштабы производства, количество дронов и инфраструктуры для их применения.
Однако, по словам командира, такое значительное увеличение количества позиций БПЛА в боевых порядках привело к тому, что врагу такую плотную дронопехотную оборону стало практически невозможно преодолевать, даже с помощью тактики инфильтрации, поскольку любое продвижение наносило врагу большие потери и наносит.
"Поэтому можно сказать, что на тактическом уровне на данный момент тактика инфильтрации российская уже не может применяться так, как еще год назад, из-за того, что она повсюду встречает достаточно плотное сопротивление. Продвижение врага происходит только там, где врагу удается добиться локального превосходства в воздухе.
Поэтому действительно есть перелом, но этот перелом исключительно на тактическом уровне, он далеко не по всему фронту, и он еще не стал переломом на стратегическом уровне", - подытожил он.
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Ще Часів Яр згадався.
Його більше ніж рік тому русня взяла. Там по лівому флангу від Констахи 10 км відстані. Так русня й досі там вовтузиться.
Що буде далі? Невідомо.
Покровськ ще взимку окупували, наразі просунулись тільки за навколишнє Грішино.
Часів Яр - стоять вже рік.
За цей час наші почали по-дорослому розгортати мідлстрайк, і просування русні звелись до "клаптик тут - клаптик там".
Це мідлстрайк зупинив русню в травні.
А русняві удари по тилам - фронт не обвалили.
Ну або хоча б котел за котлом для ЗСУ.
Бажане і дійсне розходяться у обох сторін.
З однією різницею: русня вєріт в нєізбєжную будущую побєду.
Хоча зараз у неї настрій кепський.
Навіть трохи шкода, що мови не знає і до Цензора доступу не має.
Місцеві коментарі були б їй як бальзам на душу. Бо так в неї вірити, як вірить багато хто тут, навіть самій русні не вдається.
Як вірите ви, що ми можемо спроєктувати і масово робити ракети, кращі за "Томагавки".
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський. ВIДЕО
Немає, значить, корупції. А з незначними проявами успішно боремось.
Про "Кієв за трі дня" - "голови" слухати не треба, бо що ***** не сказало, того й немає.
Хоч ***** прямо і не казало.
Як не казало прямо про те, що "вєжлівиє люді" - то русняві солдати, а сво - справа вже давно вирішена.
Тільки Інтернет пам'ятає.
Русня ж вірила в "Кієв за трі дня".
Повірили й інші. Це ж цєлая россія, которая всєгда побєждаєт, а тут какіє-то хохли с клованов во главє, как іх да однім махом - і нє побєдіть.
Ця віра вилилась у автоматичну публікацію статті на РІА, яку не встигли вчасно прибрати, коли стало зрозуміло, що всрались зі своєю вірою.
Друге у орків зараз інтенсивно також використовують дрони і масово каби в тому напрямку і немає чим їх стримати якщо немає міської забудови. Тобто тільки така оборона.
Тобто, просування ворога ще не вдається зупинити,як і наступу -контрнаступу немає,все решта немає значення,якими словами це можна відфільтрувати.
Не мАцкву ж штурмуємо, зрада-зрада.
Русні це треба розповісти, бо у неї настрій зараз - нижче плінтусу, і без тенденцій до покращення.
Не розуміє вона, що у неї насправді все добре, побєда блізка, как нікогда.
"це зовсім значення не має"-як для кого....
А те, що русню вдалось загальмувати майже до нуля, при їх перевазі у всьому - то дрібнички.
"А не вдалось загальмувати" наступ касапів,то не "дрібнички"-а позиція на переговорах по закінченню війни,якщо звісно вона є у квартальної дипломатії.
-що там в першому коментарі,то ви по своєму вирішили.
-про "наступ-контрнаступ",очевидно,зрозуміло
-саме,не "вдалось загальмувати" русню і "то не дрібнички",а позиція на переговорах по закінченню війни,якщо звісно вона є у квартальної дипломатії.
-"зрада-зрада" не у коментарях,а значно серйозніше явище,апогей її відбувся в Омані.
Та дистанційне керування дронами через проміжні станції на оптиці, не тягнути операторі яких необхідно довго навчати до ЛБЗ.
Основна проблема що вони просочуються в забудову, де важко використовувати бпла, друге поза межами населених пунктів мало далекобійних дронів та і їх дорого використовувати на піхоту.
З кабами нажаль без рішення партнерів ніх... не зробиш. Хіба балістику розробимо щоб атакувати хоча б ближні аеродроми, вже спаде кількість вильотів і збільшиться витрата ресурса.