Перелом произошел лишь на тактическом уровне, не по всему фронту, - Бутусов

Перелом на фронте действительно наступил, но только на тактическом уровне. Он пока не стал переломом на стратегическом уровне.

Об этом в эфире Radio NV заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Перелом в войне сейчас происходит на тактическом уровне, он еще не произошел на оперативном и стратегическом уровнях. Я об этом неоднократно говорил, что сейчас перелом заключается в том, что произошел организационный, качественный и количественный рост подразделений БПЛА в Силах обороны Украины", - сказал он.

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Бутусов отметил, что в настоящее время БПЛА стали основой боевых порядков Сил обороны, также увеличилось количество, качество работы и в целом, пока на недостаточном уровне, но улучшаются масштабы обеспечения, масштабы производства, количество дронов и инфраструктуры для их применения.

Однако, по словам командира, такое значительное увеличение количества позиций БПЛА в боевых порядках привело к тому, что врагу такую плотную дронопехотную оборону стало практически невозможно преодолевать, даже с помощью тактики инфильтрации, поскольку любое продвижение наносило врагу большие потери и наносит.

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"Поэтому можно сказать, что на тактическом уровне на данный момент тактика инфильтрации российская уже не может применяться так, как еще год назад, из-за того, что она повсюду встречает достаточно плотное сопротивление. Продвижение врага происходит только там, где врагу удается добиться локального превосходства в воздухе.

Поэтому действительно есть перелом, но этот перелом исключительно на тактическом уровне, он далеко не по всему фронту, и он еще не стал переломом на стратегическом уровне", - подытожил он.

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