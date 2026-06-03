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Перелом произошел лишь на тактическом уровне, не по всему фронту, - Бутусов

Бутусов ответил, произошел ли перелом на фронте

Перелом на фронте действительно наступил, но только на тактическом уровне. Он пока не стал переломом на стратегическом уровне.

Об этом в эфире Radio NV заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Перелом в войне сейчас происходит на тактическом уровне, он еще не произошел на оперативном и стратегическом уровнях. Я об этом неоднократно говорил, что сейчас перелом заключается в том, что произошел организационный, качественный и количественный рост подразделений БПЛА в Силах обороны Украины", - сказал он.

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Бутусов отметил, что в настоящее время БПЛА стали основой боевых порядков Сил обороны, также увеличилось количество, качество работы и в целом, пока на недостаточном уровне, но улучшаются масштабы обеспечения, масштабы производства, количество дронов и инфраструктуры для их применения.

Однако, по словам командира, такое значительное увеличение количества позиций БПЛА в боевых порядках привело к тому, что врагу такую плотную дронопехотную оборону стало практически невозможно преодолевать, даже с помощью тактики инфильтрации, поскольку любое продвижение наносило врагу большие потери и наносит.

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"Поэтому можно сказать, что на тактическом уровне на данный момент тактика инфильтрации российская уже не может применяться так, как еще год назад, из-за того, что она повсюду встречает достаточно плотное сопротивление. Продвижение врага происходит только там, где врагу удается добиться локального превосходства в воздухе.

Поэтому действительно есть перелом, но этот перелом исключительно на тактическом уровне, он далеко не по всему фронту, и он еще не стал переломом на стратегическом уровне", - подытожил он.

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Автор: 

боевые действия (6142) Бутусов Юрий (4409)
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Топ комментарии
+7
Констаху вже беруть в кліщі а ми все ломаєм
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03.06.2026 09:03 Ответить
+4
Який контрнаступ при перевазі орків у авіації, друге зараз кілзона з дронів повсюду. Мало ще курщини.
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03.06.2026 10:14 Ответить
+3
Згадалось "Бахмут - ето Сталінград, возьмом Бахмут - будєт в войнє пєрєлом".
Ще Часів Яр згадався.
Його більше ніж рік тому русня взяла. Там по лівому флангу від Констахи 10 км відстані. Так русня й досі там вовтузиться.
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03.06.2026 09:18 Ответить
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Констаху вже беруть в кліщі а ми все ломаєм
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03.06.2026 09:03 Ответить
Згадалось "Бахмут - ето Сталінград, возьмом Бахмут - будєт в войнє пєрєлом".
Ще Часів Яр згадався.
Його більше ніж рік тому русня взяла. Там по лівому флангу від Констахи 10 км відстані. Так русня й досі там вовтузиться.
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03.06.2026 09:18 Ответить
Вони вже в місто влізли і обходять шоб перекрити нам логістику
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03.06.2026 09:29 Ответить
Так, вони на нього зараз основні зусилля кинули, та інфільтруються всюди. Візьмуть з часом.
Що буде далі? Невідомо.
Покровськ ще взимку окупували, наразі просунулись тільки за навколишнє Грішино.
Часів Яр - стоять вже рік.
За цей час наші почали по-дорослому розгортати мідлстрайк, і просування русні звелись до "клаптик тут - клаптик там".
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03.06.2026 09:44 Ответить
Мідлстрайк.не зрівнюється з москальськими ударами.Обіцяли потужні удари Фламінго.
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03.06.2026 10:36 Ответить
Саме так. Не зрівняється.
Це мідлстрайк зупинив русню в травні.
А русняві удари по тилам - фронт не обвалили.
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03.06.2026 10:37 Ответить
Русняві більше шкоди в загальному наносять.А якщо додати удари кабами,то ще більше.
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03.06.2026 10:44 Ответить
Їм це не сильно допомагає.
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03.06.2026 10:48 Ответить
Чим більше москальських ударів,тим напевно краще.
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03.06.2026 10:53 Ответить
Я цього не казав.
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03.06.2026 11:03 Ответить
В нас мали бути потіжні Фламінго,які як казали,кращі від Томагавк.Вже шостий місяць 2026 року пішов,то де ті удари Фламінго?
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03.06.2026 11:06 Ответить
У русні мав би бути Кієв за трі дня, вся Украіна за двє нєдєлі.
Ну або хоча б котел за котлом для ЗСУ.
Бажане і дійсне розходяться у обох сторін.
З однією різницею: русня вєріт в нєізбєжную будущую побєду.
Хоча зараз у неї настрій кепський.
Навіть трохи шкода, що мови не знає і до Цензора доступу не має.
Місцеві коментарі були б їй як бальзам на душу. Бо так в неї вірити, як вірить багато хто тут, навіть самій русні не вдається.
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03.06.2026 11:09 Ответить
Він не міг бути ніяк.Москалі,не мали досвіду воювати з великими по чисельності арміями.А те,що москалі швидко Маріуполь захопили і дійшли майже до Києва,мали би голові полетіти.Ніхто не покараний.
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03.06.2026 11:12 Ответить
Але вони вірили.
Як вірите ви, що ми можемо спроєктувати і масово робити ракети, кращі за "Томагавки".
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03.06.2026 11:13 Ответить
Вони і Грозний брали одним полком.А про Фламінго,це не я вірю,це по маратоні показували офіційно.Фламінго це велика і не поворотка ракета,зробленеа на основі совєцького безпілотника.До них немає зараз двигунів,їх потрібно розробляти і потім масово випускати.
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03.06.2026 11:20 Ответить
Над "маратоном" тут лише лінивий не сміється, знайшли чим попрікати.
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03.06.2026 11:22 Ответить
Сміятися можгна.Але це говорили олфіційно і на всю країну і не тільки там.
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03.06.2026 11:23 Ответить
Офіційно у нас і корупції немає, сам зєля так сказав.
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03.06.2026 11:25 Ответить
Корупця офіційно є.Голови говорять про неї постійно.В нас до речі,десятки дивізіонів ППО було,на момеент лютого 22 року,які прикривали Київ,а клістрони знімали.За це також ніхто не відповів.
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03.06.2026 11:28 Ответить
Які ще "голови"? Ви ж казали, що якщо не ***** про "Кієв за трі дня" казало, то ніякого "Кієва за трі дня" на думці не було. Ну так і зєля у нас про корупцію каже, що її не більше, ніж в ЄС.
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський. ВIДЕО
Немає, значить, корупції. А з незначними проявами успішно боремось.
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03.06.2026 11:34 Ответить
Про корупцію постиійно говорять.Думки про Київ були,але слів не було.В ЄС є корупція,при чому велика.
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03.06.2026 11:37 Ответить
Тобто про корупцію в Україні - треба слухати "голови", попри слова зєлі.
Про "Кієв за трі дня" - "голови" слухати не треба, бо що ***** не сказало, того й немає.
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03.06.2026 11:40 Ответить
Корупцію видно наяву.А Київ за три дні неможливий був.І про це говорили високі американські чини.
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03.06.2026 11:59 Ответить
Тобто русня поперлась виконувати неможливу задачу. Одразу двох боків поперла, і через Бровари, і через Гостомель. Мабуть, щоб на практиці переконатись, що задача таки неможлива.
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03.06.2026 12:20 Ответить
В них на авось все.А те що вони дійшли майже до Києва,це мали би голови в нас летіти.Хто знімав клістрони з ППО наприклад? Грозний так само брали за день.
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03.06.2026 12:26 Ответить
Так значить, таки вірили, що за три дні візьмуть.
Хоч ***** прямо і не казало.
Як не казало прямо про те, що "вєжлівиє люді" - то русняві солдати, а сво - справа вже давно вирішена.
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03.06.2026 12:28 Ответить
Не миає значення.За три дні говорили високі чини з Америки.Вони своїми заявами звеличили москалів.І якщо говорити за три дні,то посилатися потрібно саме на них,а не на пропагандистів.
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03.06.2026 12:30 Ответить
Тобто русня не винна в тому, що занадто повірила в себе під впливом слів двох якихось американців.
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03.06.2026 12:43 Ответить
Київ за три дгні,говорили Савілавіни з Блінкенами,перед великим вторгненням.
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03.06.2026 11:13 Ответить
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html Не тільки.
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03.06.2026 11:14 Ответить
Так це маленькі сошки якісь.А то радник і держсекретар США.
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03.06.2026 11:16 Ответить
«РИА Новости» (бывшее ФГУП РАМИ «РИА Новости» ликвидировано как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE юридическое лицо 9 декабря 2013 года) - бывшая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 медиагруппа и одно из крупнейших действующих государственных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE информационных агентств со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 штаб-квартирой в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве.
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03.06.2026 11:19 Ответить
Вони не мають ніякої ваги.Пропагандисти там також казали.Але навіть сам *****,так не казав.
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03.06.2026 11:21 Ответить
***** колись казало, що в Криму ніяких російських військ немає. І перед сво казало, що не збирається на Україну нападати. І Вірменії "украінскім сцєнарієм" зараз не ***** особисто погрожує.
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03.06.2026 11:24 Ответить
За три дні він нічого не казав.Це казали Салівани щз Блінкенами.Такі заяви звеличили москалів.В Українав армія в кілька сотень тисяч лоюдей.Це фізично не можливо було зробити.
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03.06.2026 11:26 Ответить
Державна інформаційна агенція РІА написала пафосну побєдную статтю, яку автоматично запостила через трохи більш ніж дві доби після початку сво, але потім швиденько її видалила.
Тільки Інтернет пам'ятає.
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03.06.2026 11:32 Ответить
І що? иЦе пропагандиське змі.А Саліван радник президента США.Блінкен держсекретар.
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03.06.2026 12:00 Ответить
І нічого.
Русня ж вірила в "Кієв за трі дня".
Повірили й інші. Це ж цєлая россія, которая всєгда побєждаєт, а тут какіє-то хохли с клованов во главє, как іх да однім махом - і нє побєдіть.
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03.06.2026 12:16 Ответить
Віра не віра,немає значення.Радники і держсекретарі не вірять.В них робота інша.Тими заявами,вони звеличили мсоскалів.
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03.06.2026 12:28 Ответить
Має значення.
Ця віра вилилась у автоматичну публікацію статті на РІА, яку не встигли вчасно прибрати, коли стало зрозуміло, що всрались зі своєю вірою.
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03.06.2026 12:29 Ответить
Стаття вийшла вже 26 лютого.А держсекретар з радником про три дні,говорили до вторнекння.Цими заявами звеличували москалів.
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03.06.2026 12:35 Ответить
Нажаль інакше не можливо з поточним командуванням, яке до прикладу знає яка там кілзона з дронів і всерівно посилає танки в Константинівку, які спалюють по дорозі. Ще розумію евакуаційний транспорт.

Друге у орків зараз інтенсивно також використовують дрони і масово каби в тому напрямку і немає чим їх стримати якщо немає міської забудови. Тобто тільки така оборона.
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03.06.2026 09:58 Ответить
Так - це наші останні - давно побудовані фортифікації - Констаха Слов"янськ Краматорськ
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03.06.2026 10:01 Ответить
Це не Буданов а Бутусов.
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03.06.2026 09:09 Ответить
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03.06.2026 09:31 Ответить
Пробачте Переплутав.
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03.06.2026 10:36 Ответить
"Просування ворога відбувається тільки там, де ворогу вдається добитись локальної переваги у повітрі".
Тобто, просування ворога ще не вдається зупинити,як і наступу -контрнаступу немає,все решта немає значення,якими словами це можна відфільтрувати.
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03.06.2026 09:20 Ответить
Ну так, з 500-400 кв.км. на місяць ще півроку тому до квітневих 140 і травневих 14 кв.км. - це зовсім значення не має.
Не мАцкву ж штурмуємо, зрада-зрада.
Русні це треба розповісти, бо у неї настрій зараз - нижче плінтусу, і без тенденцій до покращення.
Не розуміє вона, що у неї насправді все добре, побєда блізка, как нікогда.
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03.06.2026 09:49 Ответить
"просування ворога ще не вдається зупинити,як і наступу -контрнаступу немає".
"це зовсім значення не має"-як для кого....
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03.06.2026 10:57 Ответить
Судячи з написаного вами в першому коментарі, для вас має значення лише контрнаступ з постійним звільненням територій.
А те, що русню вдалось загальмувати майже до нуля, при їх перевазі у всьому - то дрібнички.
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03.06.2026 11:06 Ответить
Це судячи вами,що там в першому коментарі. І це просто констатація факту,що про "наступ-контрнаступ" вже навіть не йдеться.
"А не вдалось загальмувати" наступ касапів,то не "дрібнички"-а позиція на переговорах по закінченню війни,якщо звісно вона є у квартальної дипломатії.
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03.06.2026 11:16 Ответить
Переформулюйте, будь ласка, якась каша виходить.
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03.06.2026 11:18 Ответить
Ок.
-що там в першому коментарі,то ви по своєму вирішили.
-про "наступ-контрнаступ",очевидно,зрозуміло
-саме,не "вдалось загальмувати" русню і "то не дрібнички",а позиція на переговорах по закінченню війни,якщо звісно вона є у квартальної дипломатії.
-"зрада-зрада" не у коментарях,а значно серйозніше явище,апогей її відбувся в Омані.
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03.06.2026 11:30 Ответить
Який контрнаступ при перевазі орків у авіації, друге зараз кілзона з дронів повсюду. Мало ще курщини.
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03.06.2026 10:14 Ответить
Постійно розповідають за контрнаступи і деякі вірять.
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03.06.2026 10:38 Ответить
Ти точно звиздиш..в він воює...********..
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03.06.2026 09:51 Ответить
Необхідно зараз кинути фінансування на ШІ дрони і роїння щоб орки знову нас не обійшли в цьому напрямку, тому що у китайців вже є робочі моделі, які атакують піхоту.

Та дистанційне керування дронами через проміжні станції на оптиці, не тягнути операторі яких необхідно довго навчати до ЛБЗ.

Основна проблема що вони просочуються в забудову, де важко використовувати бпла, друге поза межами населених пунктів мало далекобійних дронів та і їх дорого використовувати на піхоту.

З кабами нажаль без рішення партнерів ніх... не зробиш. Хіба балістику розробимо щоб атакувати хоча б ближні аеродроми, вже спаде кількість вильотів і збільшиться витрата ресурса.
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03.06.2026 10:12 Ответить
Пока ту балістику розроблять і почнуть масово виготовляти,пройдуть роки.
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03.06.2026 10:40 Ответить
Дотепер лише всі ті же анонси і обіцянки
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03.06.2026 10:59 Ответить
Немає палива.От якщо будке паливо,будуть ракети.В недавнішньому інтерв'ю,один експерт так сказав.
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03.06.2026 11:01 Ответить
Якщо буде паливо-будуть ракети,але це ще неточно,бо недаром від бсф прислали особу керувати виробництвом.
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03.06.2026 11:05 Ответить
У нас уже вся война 3й год на тактическом уровне.
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03.06.2026 11:48 Ответить
А жаль ...
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03.06.2026 12:07 Ответить
 
 