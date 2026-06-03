Российские FPV-дроны атаковали антидроновую группу полиции в Донецкой области: есть раненый

Группа батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска подверглась атаке российских FPV-дронов во время проведения антидроновых мероприятий в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, правоохранители выполняли задачу по противодействию вражеским беспилотникам, когда российские войска нанесли удар FPV-дронами.

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Один полицейский получил ранение

В результате атаки один из патрульных получил осколочное ранение ноги.

Сейчас правоохранитель находится под наблюдением медиков и проходит лечение.

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Полицейские сбили несколько дронов

Несмотря на атаку, антидроновая группа смогла уничтожить несколько российских беспилотников.

Впрочем, один из FPV-дронов все же достиг цели и попал в служебный автомобиль.

"Наши полицейские уничтожили несколько беспилотников, однако один все же попал в служебный автомобиль. В результате машина сгорела", – сообщил Алексей Белошицкий.

В полиции отмечают, что правоохранители Донецкой области продолжают выполнять задачи в районах, которые регулярно подвергаются ударам российских войск.

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