Російські FPV-дрони атакували антидронову групу поліції на Донеччині: є поранений

Група батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська потрапила під атаку російських FPV-дронів під час виконання антидронових заходів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, правоохоронці виконували завдання із протидії ворожим безпілотникам, коли російські війська завдали удару FPV-дронами.

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Один поліцейський отримав поранення

Внаслідок атаки один із патрульних зазнав осколкового поранення ноги.

Наразі правоохоронець перебуває під наглядом медиків та проходить лікування.

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Поліцейські збили кілька дронів

Попри атаку, антидронова група змогла знищити кілька російських безпілотників.

Втім один із FPV-дронів все ж досяг цілі та влучив у службовий автомобіль.

"Наші поліцейські знищили декілька безпілотників, однак один все ж влучив у службовий автомобіль. Унаслідок чого автівка згоріла", – повідомив Олексій Білошицький.

У поліції наголошують, що правоохоронці Донеччини продовжують виконувати завдання в районах, які регулярно перебувають під ударами російських військ.

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