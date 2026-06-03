РФ атаковала ферму на Харьковщине: двое погибших, трое пострадавших (обновлено)
Российские войска атаковали село Рокитное в Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения, один человек погиб.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В результате атаки российских БПЛА один человек погиб, еще один – пострадал.
Попадание зафиксировали на территории фермы. Предварительно, в селе горит частный дом, сено и хозяйственная постройка", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что количество жертв возросло.
Погибли два человека, пострадали – трое.
Что предшествовало?
Утром 3 июня российские оккупанты атаковали два района Харькова.
В целом, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек.
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