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Новости Обстрелы Харьковщина
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РФ атаковала ферму на Харьковщине: двое погибших, трое пострадавших (обновлено)

РФ нанесла удар по селу Рокитное: погиб человек

Российские войска атаковали село Рокитное в Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения, один человек погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В результате атаки российских БПЛА один человек погиб, еще один – пострадал.

Попадание зафиксировали на территории фермы. Предварительно, в селе горит частный дом, сено и хозяйственная постройка", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что количество жертв возросло.

Погибли два человека, пострадали – трое.

Читайте: Российские удары оставили без света жителей четырех областей Украины, – Укрэнерго

Что предшествовало?

Утром 3 июня российские оккупанты атаковали два района Харькова. 

В целом, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек.

Читайте: Один человек погиб, трое ранены: РФ нанесла почти 1000 ударов по Запорожской области за сутки. ФОТО

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обстрел (32974) Харьковская область (2746) Харьковский район (898) Рокитное (1)
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03.06.2026 12:06 Ответить
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03.06.2026 12:55 Ответить
 
 