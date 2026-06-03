Враг нанес удары по 2 районам Харькова: 5 раненых. ФОТО

Утром 3 июня 2026 года враг атаковал два района Харькова.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По уточненной информации, враг нанес удары по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова.

На месте возник пожар. Поврежден ангар и 2 автомобиля.

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Есть пострадавшие

По данным ОВА, количество пострадавших в Харькове возросло до 4 человек.



Всем оказывается медицинская помощь.



Также продолжается ликвидация последствий атаки.

По обновленной информации, на данный момент 5 человек пострадали в результате вражеского обстрела Харькова.



Наши медики оказывают необходимую помощь.

Обстрелы Харьковщины за сутки

В целом, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали 11 человек.



В г. Харькове пострадали мужчины 51 и 30 лет и 50-летняя женщина; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады получили травмы 21-летний и 41-летний мужчины; в с. Синное Богодуховской громады пострадал 68-летний мужчина; в с. Марьино Богодуховской громады получили ранения 79-летний мужчина и 76-летняя женщина; в г. Лозовая пострадали мужчины 50, 49 и 47 лет.

Враг атаковал ракетами и БПЛА Шевченковский, Холодногорский, Салтовский, Слободской районы Харькова.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:



▪️1 ракета "Искандер-М";

▪️12 БПЛА типа "Герань-2";

▪️1 БПЛА типа "Ланцет";

▪️4 БПЛА типа "Молния";

▪️6 FPV-дронов;

▪️56 БПЛА (тип устанавливается).

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Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: