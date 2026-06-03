Враг нанес удары по 2 районам Харькова: 5 раненых. ФОТО
Утром 3 июня 2026 года враг атаковал два района Харькова.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По уточненной информации, враг нанес удары по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова.
На месте возник пожар. Поврежден ангар и 2 автомобиля.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, количество пострадавших в Харькове возросло до 4 человек.
Всем оказывается медицинская помощь.
Также продолжается ликвидация последствий атаки.
По обновленной информации, на данный момент 5 человек пострадали в результате вражеского обстрела Харькова.
Наши медики оказывают необходимую помощь.
Обстрелы Харьковщины за сутки
В целом, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов пострадали 11 человек.
В г. Харькове пострадали мужчины 51 и 30 лет и 50-летняя женщина; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады получили травмы 21-летний и 41-летний мужчины; в с. Синное Богодуховской громады пострадал 68-летний мужчина; в с. Марьино Богодуховской громады получили ранения 79-летний мужчина и 76-летняя женщина; в г. Лозовая пострадали мужчины 50, 49 и 47 лет.
Враг атаковал ракетами и БПЛА Шевченковский, Холодногорский, Салтовский, Слободской районы Харькова.
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
▪️1 ракета "Искандер-М";
▪️12 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️4 БПЛА типа "Молния";
▪️6 FPV-дронов;
▪️56 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждено гражданское предприятие, железнодорожную инфраструктуру;
- в Богодуховском районе повреждены 3 частных дома, автомобиль (с. Максимовка), склад агрофирмы (с. Петропавловка), ангар, частный дом, 8 хозяйственных построек (г. Богодухов), частный дом, автомобиль (с. Синное), частный дом (с. Затишное), автомобиль (п. Золочев);
- в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (п. Шевченково);
- в Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Волохов Яр);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (п. Слатыно, с. Черкасские Тишки);
- в Лозовском районе повреждены стадион, парк, электросети (г. Лозовая);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Каменная Яруга), складское здание (г. Чугуев), частный дом (с. Белый Колодезь).
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