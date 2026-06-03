Ворог завдав ударів по двох районах Харкова: 5 поранених. ФОТО

Зранку 3 червня 2026 року ворог атакував два райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За уточненою інформацією, ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах Харкова.

На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар та 2 автомобілі.

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Є постраждалі

За даними ОВА, кількість постраждалих у Харкові зросла до 4 людей.



Усім надається медична допомога.



Також триває ліквідація наслідків атаки.

За оновленою інформацією, наразі 5 людей постраждали через ворожий обстріл Харкова.



Наші медики надають необхідну допомогу.

Обстріли Харківщини за добу

Загалом, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.



У м. Харків постраждали чоловіки 51 і 30 років та 50-річна жінка; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнали травм 21-річний і 41-річний чоловіки; у с. Сінне Богодухівської громади постраждав 68-річний чоловік; у с. Мар’їне Богодухівської громади зазнали поранень 79-річний чоловік і 76-річна жінка; у м. Лозова постраждали чоловіки 50, 49, 47 років.

Ворог атакував ракетою та БпЛА Шевченківський, Холодногірський, Салтівський, Слобідський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:



▪️1 ракета "Іскандер-М";

▪️12 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 БпЛА типу "Ланцет";

▪️4 БпЛА типу "Молнія";

▪️6 fpv-дронів;

▪️56 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: