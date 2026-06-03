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Новини Фото Обстріли Харківщини Атака безпілотників на Харків
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Ворог завдав ударів по двох районах Харкова: 5 поранених. ФОТО

Зранку 3 червня 2026 року ворог атакував два райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За уточненою інформацією, ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах Харкова.

На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар та 2 автомобілі.

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Є постраждалі

За даними ОВА, кількість постраждалих у Харкові зросла до 4 людей.

Усім надається медична допомога.

Також триває ліквідація наслідків атаки.

За оновленою інформацією, наразі 5 людей постраждали через ворожий обстріл Харкова.

Наші медики надають необхідну допомогу.

Обстріли Харківщини за добу

Загалом, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

У м. Харків постраждали чоловіки 51 і 30 років та 50-річна жінка; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнали травм 21-річний і 41-річний чоловіки; у с. Сінне Богодухівської громади постраждав 68-річний чоловік; у с. Мар’їне Богодухівської громади зазнали поранень 79-річний чоловік і 76-річна жінка; у м. Лозова постраждали чоловіки 50, 49, 47 років.

Ворог атакував ракетою та БпЛА Шевченківський, Холодногірський, Салтівський, Слобідський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета "Іскандер-М";
▪️12 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️4 БпЛА типу "Молнія";
▪️6 fpv-дронів;
▪️56 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (с. Максимівка), склад агрофірми (с. Петропавлівка), ангар, приватний будинок, 8 господарчих споруд (м. Богодухів), приватний будинок, автомобіль (с. Сінне), приватний будинок (с. Затишне), автомобіль (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Шевченкове);
  •  Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Волохів Яр);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине, с. Черкаські Тишки);
  • у Лозівському районі пошкоджено стадіон, парк, електромережі (м. Лозова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Кам’яна Яруга), складську будівлю (м. Чугуїв), приватний будинок (сел. Білий Колодязь).

обстріл Харківщини

Автор: 

обстріл (34320) Харків (6116) Харківська область (2796) Харківський район (916)
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