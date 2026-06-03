РФ атакувала ферму на Харківщині: двоє загиблих, троє постраждалих (оновлено)

Російські війська атакували село Рокитне на Харківщині, внаслідок чого постраждала 1 особа, загинула людина.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки російських БпЛА одна людина загинула, ще одна – постраждала.



Влучання зафіксували на території ферми. Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла.

Загинуло двоє людей, постраждало — троє

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Що передувало?

Вранці, 3 червня, російські окупанти атакували два райони Харкова.

Загалом, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

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