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Новини Обстріли Харківщини
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РФ атакувала ферму на Харківщині: двоє загиблих, троє постраждалих (оновлено)

РФ вдарила по селу Рокитне: загинула людина

Російські війська атакували село Рокитне на Харківщині, внаслідок чого постраждала 1 особа, загинула людина.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки російських БпЛА одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Влучання зафіксували на території ферми. Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла.

Загинуло двоє людей, постраждало — троє

Читайте: Російські удари залишили без світла мешканців чотирьох областей України, - Укренерго

Що передувало?

Вранці, 3 червня, російські окупанти атакували два райони Харкова. 

Загалом, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

Читайте: Одна людина загинула, троє поранені: РФ завдала майже 1000 ударів по Запорізькій області за добу. ФОТО

Автор: 

обстріл (34320) Харківська область (2796) Харківський район (916) Рокитне (1)
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Уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки",

Різницю відчутно, слава ЗСУ
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03.06.2026 12:06 Відповісти
Навряд чи цю різницю відчули сім'ї загиблих і поранені...
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03.06.2026 12:55 Відповісти
Різниця в тому, що ми знищуємо військові цілі, а ху....лостан б'є по мирним людям. А сім'ї загиблих ніколи і порівнювати не будуть
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03.06.2026 13:07 Відповісти
 
 