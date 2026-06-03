Російські удари залишили без світла мешканців чотирьох областей України, - Укренерго
Станом на ранок 3 червня через російські атаки без електропостачання частково залишаються споживачі у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в НЕК "Укренерго".
За даними компанії, нові знеструмлення стали наслідком ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.
"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – зазначили в Укренерго.
Споживання електроенергії зросло на 10%
Водночас в енергокомпанії повідомили про суттєве зростання споживання електроенергії.
Станом на 09:30 середи цей показник був на 10% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.
Причиною називають хмарну погоду майже по всій території України, через що знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Українців закликали економити електроенергію
Укренерго закликало громадян раціонально користуватися електроенергією протягом доби.
Особливо це стосується вечірніх годин – з 18:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.
Споживачів просять у цей період не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
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