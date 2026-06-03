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Новини Відключення електроенергії
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Російські удари залишили без світла мешканців чотирьох областей України, - Укренерго

Через російські удари є нові знеструмлення у чотирьох областях

Станом на ранок 3 червня через російські атаки без електропостачання частково залишаються споживачі у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в НЕК "Укренерго".

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За даними компанії, нові знеструмлення стали наслідком ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – зазначили в Укренерго.

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Споживання електроенергії зросло на 10%

Водночас в енергокомпанії повідомили про суттєве зростання споживання електроенергії.

Станом на 09:30 середи цей показник був на 10% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.

Причиною називають хмарну погоду майже по всій території України, через що знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували бригаду енергетиків на Харківщині, - Міненерго

Українців закликали економити електроенергію

Укренерго закликало громадян раціонально користуватися електроенергією протягом доби.

Особливо це стосується вечірніх годин – з 18:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Споживачів просять у цей період не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

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обстріл (34320) Укренерго (2964) знеструмлення (117)
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А слово "частково" пропустили у заголовку...Цікаво...
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03.06.2026 10:57 Відповісти
Українські удари залишили без світла мешканців чотирьох областей росіі?
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03.06.2026 10:58 Відповісти
Пистіть не мішки тягать...Почалося, кондиціонери наше ФСЬО...Є на що звертати. А шо на це скаже Міндіч і інші полупокери?
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03.06.2026 11:00 Відповісти
 
 