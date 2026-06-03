Російські удари залишили без світла мешканців чотирьох областей України, - Укренерго

Станом на ранок 3 червня через російські атаки без електропостачання частково залишаються споживачі у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в НЕК "Укренерго".

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За даними компанії, нові знеструмлення стали наслідком ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – зазначили в Укренерго.

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Споживання електроенергії зросло на 10%

Водночас в енергокомпанії повідомили про суттєве зростання споживання електроенергії.

Станом на 09:30 середи цей показник був на 10% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.

Причиною називають хмарну погоду майже по всій території України, через що знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

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Українців закликали економити електроенергію

Укренерго закликало громадян раціонально користуватися електроенергією протягом доби.

Особливо це стосується вечірніх годин – з 18:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Споживачів просять у цей період не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

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