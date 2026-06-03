Российские бренды по-прежнему защищены в Украине: под санкциями остаются более тысячи торговых марок

Российские бренды продолжают сохранять юридическую защиту в Украине, используя действующие нормы законодательства о продлении срока действия торговых марок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Опендатабот". По данным аналитиков, хотя в Украине действует запрет на проведение регистрационных действий для резидентов России и Беларуси, продление срока действия свидетельств на торговые марки остается возможным.

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Более 1300 российских брендов остаются действующими

С начала полномасштабного вторжения 16 торговых марок российского происхождения смогли продлить срок действия своих свидетельств в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций.

В целом из 3238 российских торговых марок, зарегистрированных в Украине до февраля 2022 года, под правовой защитой остаются 1356.

Таким образом, действующим остается почти каждый второй российский бренд.

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Больше всего брендов – в сфере услуг и пищевой продукции

Наибольшее количество таких торговых марок зарегистрировано в сфере рекламных и бизнес-услуг – 454 бренда.

Еще 383 торговые марки относятся к медицинским и гигиеническим препаратам, 243 – к бумажной продукции и канцелярским товарам, а 192 – к пищевым продуктам и приправам.

Среди известных брендов, которые формально остаются защищенными в Украине, называют "Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майский", Curtis, Richard и "Балтика".

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Санкции не всегда лишают прав на торговые марки

В "Опендатаботе" отмечают, что свидетельство на торговую марку действует в течение десяти лет и может быть продлено.

Поэтому отдельные российские бренды могут оставаться в украинском правовом поле как минимум до 2033 года.

Кроме того, применение санкций не всегда означает автоматическое прекращение прав на торговую марку.

Сейчас под санкциями СНБО находятся 23 бренда, связанные, в частности, с российским певцом Григорием Лепсом и Альфа-Банком.

Несмотря на это, они остаются зарегистрированными и формально имеют правовую защиту в Украине.

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Эксперты указывают на пробел в законодательстве

Аналитики отмечают, что действующие нормы позволяют российским владельцам брендов поддерживать юридический статус своих торговых марок даже после начала полномасштабной войны.

В то же время точное количество компаний, стоящих за этими брендами, установить сложно, поскольку одна торговая марка может быть зарегистрирована сразу в нескольких классах товаров и услуг.

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