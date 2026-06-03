Російські бренди досі захищені в Україні: під санкціями залишаються понад тисяча торговельних марок

Російські бренди продовжують зберігати юридичний захист в Україні, використовуючи чинні норми законодавства щодо продовження строку дії торговельних марок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Опендатабот". За даними аналітиків, хоча в Україні діє заборона на проведення реєстраційних дій для резидентів Росії та Білорусі, продовження строку чинності свідоцтв на торговельні марки залишається можливим.

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Понад 1300 російських брендів залишаються чинними

Від початку повномасштабного вторгнення 16 торговельних марок російського походження змогли продовжити строк дії своїх свідоцтв в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій.

Загалом із 3238 російських торговельних марок, зареєстрованих в Україні до лютого 2022 року, під правовим захистом залишаються 1356.

Таким чином, чинним залишається майже кожен другий російський бренд.

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Найбільше брендів – у сфері послуг та харчової продукції

Найбільша кількість таких торговельних марок зареєстрована у сфері рекламних та бізнес-послуг – 454 бренди.

Ще 383 торговельні марки стосуються медичних і гігієнічних препаратів, 243 – паперової продукції та канцелярських товарів, а 192 – харчових продуктів і приправ.

Серед відомих брендів, які формально залишаються захищеними в Україні, називають "Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майський", Curtis, Richard та "Балтика".

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Санкції не завжди позбавляють прав на торговельні марки

В "Опендатаботі" зазначають, що свідоцтво на торговельну марку діє протягом десяти років і може бути поновлене.

Через це окремі російські бренди можуть залишатися в українському правовому полі щонайменше до 2033 року.

Крім того, застосування санкцій не завжди означає автоматичне припинення прав на торговельну марку.

Наразі під санкціями РНБО перебувають 23 бренди, пов'язані, зокрема, з російським співаком Григорієм Лепсом та Альфа-Банком.

Попри це, вони залишаються зареєстрованими та формально мають правовий захист в Україні.

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Експерти вказують на прогалину в законодавстві

Аналітики наголошують, що чинні норми дозволяють російським власникам брендів підтримувати юридичний статус своїх торговельних марок навіть після початку повномасштабної війни.

Водночас точну кількість компаній, які стоять за цими брендами, встановити складно, оскільки одна торгова марка може бути зареєстрована одразу в кількох класах товарів і послуг.

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