Энергоблоки Ривненской и Хмельницкой АЭС вернули в строй после ремонта

НАЭК "Энергоатом" приблизилась к середине плановой ремонтной кампании на украинских атомных электростанциях.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления компании Павел Ковтонюк, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу "Энергоатома". По его словам, часть энергоблоков на Ривненской и Хмельницкой АЭС уже возвращены в эксплуатацию после завершения ремонтов.

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Ремонтная кампания продолжается на нескольких АЭС

"Мы приблизились к середине выполнения планово-предупредительных и средних ремонтов. Часть энергоблоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС возвращена в эксплуатацию после ремонта, на остальных – работы продолжаются или начнутся согласно графику", – отметил Павел Ковтонюк.

В настоящее время ремонтные работы также проводятся на энергоблоках Южно-Украинской атомной электростанции.

В компании отмечают, что подготовка энергоблоков к следующему отопительному сезону проходит в соответствии с утвержденными планами.

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Работы выполняются быстрее запланированного

По словам главы компании, все ремонтные работы в настоящее время проходят с опережением графика.

"Важно, что все работы выполняются с опережением графика: в настоящее время планово-предупредительные ремонты завершаются в среднем на четыре суток быстрее, чем предусмотрено", – сообщил Ковтонюк.

В "Энергоатоме" отмечают, что своевременное завершение ремонтной кампании должно обеспечить стабильную работу атомной генерации в осенне-зимний период.

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