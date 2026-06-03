Енергоблоки Рівненської та Хмельницької АЕС повернули в роботу після ремонту

НАЕК "Енергоатом" наблизилася до середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях.

Про це заявив виконувач обов’язків голови правління компанії Павло Ковтонюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому". За його словами, частину енергоблоків на Рівненській та Хмельницькій АЕС вже повернули до роботи після завершення ремонтів.

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Ремонтна кампанія триває на кількох АЕС

"Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС повернуто в роботу після ремонту, на інших – роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком", – зазначив Павло Ковтонюк.

Наразі ремонтні роботи також проводять на енергоблоках Південноукраїнської атомної електростанції.

У компанії наголошують, що підготовка енергоблоків до наступного опалювального сезону відбувається відповідно до затверджених планів.

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Роботи виконують швидше запланованого

За словами очільника компанії, усі ремонти наразі проходять із випередженням графіка.

"Важливо, що всі роботи виконуються з випередженням графіка: наразі планово-попереджувальні ремонти завершуються в середньому на чотири доби швидше, ніж передбачено", – повідомив Ковтонюк.

У "Енергоатомі" зазначають, що своєчасне завершення ремонтної кампанії має забезпечити стабільну роботу атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

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