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Новости Военные РФ в Беларуси
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Из Беларуси залетают "Шахеды" и "Герберы", но наращивания войск у границы нет, — Демченко

Демченко об угрозе со стороны Беларуси

Украинские пограничники не фиксируют дополнительного наращивания российских или белорусских сил вблизи границы, за исключением использования Россией воздушного пространства Беларуси для запуска дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе.

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Ситуация на границе с Беларусью

По его словам, украинские пограничники не видят признаков увеличения военных группировок на территории Беларуси вблизи украинской границы. Также не фиксируются провокационные действия в непосредственной близости от государственной границы.

В то же время он отметил, что Россия продолжает использовать воздушное пространство Беларуси для запуска беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".

"Это касается и инженерного укрепления непосредственно линии границы, и наращивания минно-взрывных заграждений, которые осуществляют подразделения ВСУ на наиболее угрожающих направлениях, чтобы сделать невозможным свободный проезд технических средств", — заявил Демченко.

Он добавил, что украинская сторона усиливает фортификационные сооружения и оборонительные возможности на всей протяженности границы с Беларусью.

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Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщал, что Украина не наблюдает готовности Беларуси или России к новому наступлению с северного направления, хотя определенная активность на территории соседнего государства сохраняется.

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Беларусь (8058) граница (5387) пограничники (1710)
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пздц....а це не напад для зеленого лайна....
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03.06.2026 19:56 Ответить
Це не червоні лінії(((
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03.06.2026 20:01 Ответить
Тобте це тіпа норма? З якого часу? Что-то Зеля перетер с лукашенкой?
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03.06.2026 19:57 Ответить
Зараз в білоруських нпз захмарні прибутки...
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03.06.2026 20:02 Ответить
А кацапський дрон не може заблудитись по Мозирю?
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03.06.2026 20:02 Ответить
Бульбостан повністюпрацює на війну проти України.В 2022 році дозволили ,аточніше деякі дабравольци ,разом з москалями вторглися.Зараз запускають шахеди.Даколі.
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03.06.2026 20:04 Ответить
Ця війна великий договорняк зеленими опаришами з пукіним і лукою, роблять гешефти на крові українців
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03.06.2026 20:08 Ответить
Білоруські нпз не чіпають, хоч вони у десять разів ближчі за російські...хоча хто ж тоді буде росіі бензин поставляти??...
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03.06.2026 20:17 Ответить
 
 