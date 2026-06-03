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Новини Військові РФ у Білорусі
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Із Білорусі залітають "Шахеди" й "Гербери", але нарощення військ біля кордону немає, - Демченко

Демченко про загрозу з Білорусі

Українські прикордонники не фіксують додаткового нарощення російських або білоруських сил поблизу кордону, окрім використання Росією повітряного простору Білорусі для запуску дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка під час брифінгу в Укрінформі.

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Ситуація на кордоні з Білоруссю

За його словами, українські прикордонники не бачать ознак збільшення військових угруповань на території Білорусі поблизу українського кордону. Також не фіксуються провокаційні дії в безпосередній близькості до державного рубежу.

Водночас він зазначив, що Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для запуску безпілотників типу "Шахед" і "Гербера".

"Це стосується і інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і нарощення мінно-вибухових загороджень, які здійснюють підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити вільний проїзд технічних засобів", — заявив Демченко.

Він додав, що українська сторона посилює фортифікаційні споруди та оборонні можливості на всій протяжності кордону з Білоруссю.

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Раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.

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Білорусь (8143) кордон (4998) прикордонники (1248)
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пздц....а це не напад для зеленого лайна....
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03.06.2026 19:56 Відповісти
Це не червоні лінії(((
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03.06.2026 20:01 Відповісти
Тобте це тіпа норма? З якого часу? Что-то Зеля перетер с лукашенкой?
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03.06.2026 19:57 Відповісти
Зараз в білоруських нпз захмарні прибутки...
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03.06.2026 20:02 Відповісти
А кацапський дрон не може заблудитись по Мозирю?
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03.06.2026 20:02 Відповісти
Бульбостан повністюпрацює на війну проти України.В 2022 році дозволили ,аточніше деякі дабравольци ,разом з москалями вторглися.Зараз запускають шахеди.Даколі.
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03.06.2026 20:04 Відповісти
Ця війна великий договорняк зеленими опаришами з пукіним і лукою, роблять гешефти на крові українців
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03.06.2026 20:08 Відповісти
Білоруські нпз не чіпають, хоч вони у десять разів ближчі за російські...хоча хто ж тоді буде росіі бензин поставляти??...
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03.06.2026 20:17 Відповісти
 
 