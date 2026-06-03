Із Білорусі залітають "Шахеди" й "Гербери", але нарощення військ біля кордону немає, - Демченко
Українські прикордонники не фіксують додаткового нарощення російських або білоруських сил поблизу кордону, окрім використання Росією повітряного простору Білорусі для запуску дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка під час брифінгу в Укрінформі.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
За його словами, українські прикордонники не бачать ознак збільшення військових угруповань на території Білорусі поблизу українського кордону. Також не фіксуються провокаційні дії в безпосередній близькості до державного рубежу.
Водночас він зазначив, що Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для запуску безпілотників типу "Шахед" і "Гербера".
"Це стосується і інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і нарощення мінно-вибухових загороджень, які здійснюють підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити вільний проїзд технічних засобів", — заявив Демченко.
Він додав, що українська сторона посилює фортифікаційні споруди та оборонні можливості на всій протяжності кордону з Білоруссю.
Раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що Україна не спостерігає готовності Білорусі або Росії до нового наступу з північного напрямку, хоча певна активність на території сусідньої держави залишається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль