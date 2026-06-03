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Новости Ядерное оружие Распространение ядерного оружия
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Литва ведет переговоры с США о размещении американского ядерного оружия

безопасность, ядерная

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

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По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Вашингтоном об усилении сдерживания России, рассматривается возможность размещения американского ядерного оружия на территории Литвы.

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"Обсуждения продолжаются", — сказал министр журналистам.

Он добавил, что на национальном уровне идут консультации на случай, если США рассмотрят такой шаг, поскольку конституция Литвы в настоящее время запрещает размещение оружия массового уничтожения на своей территории.

"Я не хочу вдаваться в подробности на данный момент, поскольку они засекречены, но обсуждения продолжаются, и Литва точно не стоит в стороне", — отметил Каунас.

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Отмечается, что Литва планирует потратить 5,4% ВВП на оборону в этом году, что является самой большой долей среди всех членов НАТО. Балтийская страна стремится усилить свой потенциал сдерживания России, поскольку напряженность на восточном фланге альянса продолжает расти.

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Литва (2732) США (29503) ядерное оружие (1463)
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Е ні, ми перші
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03.06.2026 20:41 Ответить
Хардкорщики.
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03.06.2026 20:58 Ответить
Перебої з туалетним папером так не вирішуються.
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03.06.2026 21:04 Ответить
ЯЗ - найкраща гарантія безпеки
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03.06.2026 21:24 Ответить
Трамп кине, як завжди. Проте у Захарової буде істерія на тему литовської ядерки як привід для вторгнення. Це якась трампівська підстава
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03.06.2026 21:41 Ответить
Трамп не знайшов іншого способу передати до "Центру" зразки ядерної зброї, яка сьогодні знаходиться на озброєнні армії СШТ?
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03.06.2026 22:12 Ответить
Нахєра ЯЗ в Литві? Шоб її можна було знищити в перші 10 хвилин нападу?
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03.06.2026 22:16 Ответить
* її = ядерну зброю, не Литву
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03.06.2026 22:17 Ответить
 
 