Литва ведет переговоры с США о размещении американского ядерного оружия

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

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По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Вашингтоном об усилении сдерживания России, рассматривается возможность размещения американского ядерного оружия на территории Литвы.

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"Обсуждения продолжаются", — сказал министр журналистам.

Он добавил, что на национальном уровне идут консультации на случай, если США рассмотрят такой шаг, поскольку конституция Литвы в настоящее время запрещает размещение оружия массового уничтожения на своей территории.

"Я не хочу вдаваться в подробности на данный момент, поскольку они засекречены, но обсуждения продолжаются, и Литва точно не стоит в стороне", — отметил Каунас.

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Отмечается, что Литва планирует потратить 5,4% ВВП на оборону в этом году, что является самой большой долей среди всех членов НАТО. Балтийская страна стремится усилить свой потенциал сдерживания России, поскольку напряженность на восточном фланге альянса продолжает расти.

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