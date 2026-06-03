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Литва веде переговори зі США про розміщення американської ядерної зброї

безпека,ядерна

Литва проводить переговори зі США щодо потенційного розміщення американської ядерної зброї на своїй території

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони країни Робертас Каунас.

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За його словами, наразі тривають переговори з Вашингтоном щодо посилення стримування Росії, розглядається можливість розміщення американської ядерної зброї на території Литви.

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"Обговорення тривають", – сказав міністр журналістам.

Він додав, що на національному рівні йдуть консультації на випадок, якщо США розглянуть такий крок, бо конституція Литви наразі забороняє розміщення зброї масового знищення на своїй території.

Я не хочу вдаватися в подробиці на даний момент, оскільки вони засекречені, але обговорення тривають, і Литва точно не стоїть осторонь", - зауважив Каунас.

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Зазначається, що Литва планує витратити 5,4% ВВП на оборону цього року, що є найбільшою часткою серед усіх членів НАТО. Балтійська країна прагне посилити свій потенціал стримування від Росії, оскільки напруженість на східному фланзі альянсу продовжує зростати.

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Литва (2689) США (26673) ядерна зброя (1290)
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Е ні, ми перші
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03.06.2026 20:41 Відповісти
Хардкорщики.
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03.06.2026 20:58 Відповісти
Перебої з туалетним папером так не вирішуються.
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03.06.2026 21:04 Відповісти
ЯЗ - найкраща гарантія безпеки
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03.06.2026 21:24 Відповісти
Трамп кине, як завжди. Проте у Захарової буде істерія на тему литовської ядерки як привід для вторгнення. Це якась трампівська підстава
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03.06.2026 21:41 Відповісти
Трамп не знайшов іншого способу передати до "Центру" зразки ядерної зброї, яка сьогодні знаходиться на озброєнні армії СШТ?
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03.06.2026 22:12 Відповісти
Нахєра ЯЗ в Литві? Шоб її можна було знищити в перші 10 хвилин нападу?
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03.06.2026 22:16 Відповісти
* її = ядерну зброю, не Литву
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03.06.2026 22:17 Відповісти
 
 