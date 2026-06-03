РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости Программа PURL
191 4

Есть решение партнеров о новых взносах в программу PURL, они будут в июне, – Зеленский

В июне будут новые взносы в программу PURL – Зеленский

Украина ожидает новых взносов от партнеров в рамках программы PURL уже в июне.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Визит Рютте и встреча Совета Украина-НАТО

"Сегодня в Украине был Марк Рютте и послы всех государств – членов НАТО. Состоялась встреча Совета Украина – НАТО. Все представители стран именно в Украине после того, как россияне пытались вытеснить наших партнеров из Украины, запугать посольства. Результат – очень символическая встреча в Киеве, и основной сигнал встречи – Украину нужно поддержать, поддерживать больше. И именно в таких вопросах, как антибаллистика", – сказал глава государства.

Читайте также: Япония присоединилась к программе PURL и выделила $14,6 млн на помощь Украине

Новые взносы от партнеров

Зеленский также сообщил, что уже в июне ожидаются новые финансовые взносы от союзников в рамках программы PURL.

"Есть решение партнеров о новых взносах в программу PURL – они будут в июне. Это поможет. Максимально подталкиваем Европу в работе над собственной противоракетной обороной – нужно, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься. И способность создать противоракетную систему в Европе есть, чтобы было производство – тоже есть все возможности. Нужно, чтобы политические решения максимально быстро работали", – подчеркнул президент.

Читайте также: Финансирования PURL достаточно для продолжения поставок оружия из США, – Минобороны

Автор: 

Зеленский Владимир (24388) помощь (8337)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рішення є, своїх ракет нема. до сріки тоді твої рішення. чьмо йбане.
показать весь комментарий
03.06.2026 21:55 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2026 21:55 Ответить
Може
показать весь комментарий
03.06.2026 21:56 Ответить
Партнери будуть винуваті у всьому, що не може забезпечити найвеличніший лідер племені. І не важливо що то за "партнери", з якої країни, в чому винні... Головне, що вони винні! І найбільша їхня провина в тому, що вони не забезпечили обісцянок найвеличнішого.
Де виконання хоч якихось обіцянок з Банкової? Може саме тому очільником ОПи призначили "будангу" - жодне з її "провісництв" не здійснилось, а воно й досі щось там віщує...

В мене тільки одне питання: як ще й досі вони (ті самі партнери, яких боневтік постійно паплюжить) при зустрічі з нашим янєлохом тиснуть йому руку, а не б'ють в рило? Може саме йе і називається "дипломатія"?
показать весь комментарий
03.06.2026 22:08 Ответить
 
 