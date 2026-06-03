Есть решение партнеров о новых взносах в программу PURL, они будут в июне, – Зеленский
Украина ожидает новых взносов от партнеров в рамках программы PURL уже в июне.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит Рютте и встреча Совета Украина-НАТО
"Сегодня в Украине был Марк Рютте и послы всех государств – членов НАТО. Состоялась встреча Совета Украина – НАТО. Все представители стран именно в Украине после того, как россияне пытались вытеснить наших партнеров из Украины, запугать посольства. Результат – очень символическая встреча в Киеве, и основной сигнал встречи – Украину нужно поддержать, поддерживать больше. И именно в таких вопросах, как антибаллистика", – сказал глава государства.
Новые взносы от партнеров
Зеленский также сообщил, что уже в июне ожидаются новые финансовые взносы от союзников в рамках программы PURL.
"Есть решение партнеров о новых взносах в программу PURL – они будут в июне. Это поможет. Максимально подталкиваем Европу в работе над собственной противоракетной обороной – нужно, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься. И способность создать противоракетную систему в Европе есть, чтобы было производство – тоже есть все возможности. Нужно, чтобы политические решения максимально быстро работали", – подчеркнул президент.
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Де виконання хоч якихось обіцянок з Банкової? Може саме тому очільником ОПи призначили "будангу" - жодне з її "провісництв" не здійснилось, а воно й досі щось там віщує...
В мене тільки одне питання: як ще й досі вони (ті самі партнери, яких боневтік постійно паплюжить) при зустрічі з нашим янєлохом тиснуть йому руку, а не б'ють в рило? Може саме йе і називається "дипломатія"?