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Новини Програма PURL
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Є рішення партнерів про нові внески у програму PURL, вони будуть у червні, - Зеленський

У червні будуть нові внески у програму PURL - Зеленський

Україна очікує на нові внески від партнерів у межах програми PURL вже у червні.

Про це у відеозверенні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Візит Рютте та зустріч Ради Україна-НАТО

"Сьогодні в Україні був Марк Рютте й посли всіх держав – членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Всі представники країн саме в Україні після того, як росіяни намагалися вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч у Києві, і сигнал зустрічі основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика", - сказав глава держави.

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Нові внески від партнерів

Зеленський також повідомив, що вже у червні очікуються нові фінансові внески від союзників у межах програми PURL.

"Є рішення партнерів про нові внески у програму PURL – будуть вони у червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою – треба, щоб у Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. І спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є, щоб виробництво було – теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) допомога (9178)
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рішення є, своїх ракет нема. до сріки тоді твої рішення. чьмо йбане.
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03.06.2026 21:55 Відповісти
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03.06.2026 21:55 Відповісти
Може
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03.06.2026 21:56 Відповісти
Партнери будуть винуваті у всьому, що не може забезпечити найвеличніший лідер племені. І не важливо що то за "партнери", з якої країни, в чому винні... Головне, що вони винні! І найбільша їхня провина в тому, що вони не забезпечили обісцянок найвеличнішого.
Де виконання хоч якихось обіцянок з Банкової? Може саме тому очільником ОПи призначили "будангу" - жодне з її "провісництв" не здійснилось, а воно й досі щось там віщує...

В мене тільки одне питання: як ще й досі вони (ті самі партнери, яких боневтік постійно паплюжить) при зустрічі з нашим янєлохом тиснуть йому руку, а не б'ють в рило? Може саме йе і називається "дипломатія"?
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03.06.2026 22:08 Відповісти
 
 