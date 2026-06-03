Є рішення партнерів про нові внески у програму PURL, вони будуть у червні, - Зеленський
Україна очікує на нові внески від партнерів у межах програми PURL вже у червні.
Про це у відеозверенні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Візит Рютте та зустріч Ради Україна-НАТО
"Сьогодні в Україні був Марк Рютте й посли всіх держав – членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Всі представники країн саме в Україні після того, як росіяни намагалися вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч у Києві, і сигнал зустрічі основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика", - сказав глава держави.
Нові внески від партнерів
Зеленський також повідомив, що вже у червні очікуються нові фінансові внески від союзників у межах програми PURL.
"Є рішення партнерів про нові внески у програму PURL – будуть вони у червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою – треба, щоб у Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. І спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є, щоб виробництво було – теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали", - наголосив президент.
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Де виконання хоч якихось обіцянок з Банкової? Може саме тому очільником ОПи призначили "будангу" - жодне з її "провісництв" не здійснилось, а воно й досі щось там віщує...
В мене тільки одне питання: як ще й досі вони (ті самі партнери, яких боневтік постійно паплюжить) при зустрічі з нашим янєлохом тиснуть йому руку, а не б'ють в рило? Може саме йе і називається "дипломатія"?