В Конгрессе США продвигают пакет помощи Украине на $9 млрд

Палата представителей поддержала петицию, открывающую путь к рассмотрению законопроекта о новом пакете поддержки Украины, включающем 1,3 млрд долларов помощи в сфере безопасности и до 8 млрд долларов кредитов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

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Как документ вынесли на голосование

Рассмотрение инициативы удалось запустить через процедуру discharge petition - механизм, который позволяет обойти руководство Палаты представителей США и вынести законопроект на голосование при условии сбора не менее 218 подписей. Решающей стала подпись конгрессмена Кевина Кайли, после чего документ официально допустили к рассмотрению.

Дальнейшая процедура и политические последствия

Поддержку петиции в итоге обеспечили 218 законодателей: 211 демократов, шесть республиканцев и один независимый конгрессмен, тогда как против выступили 204 республиканца.

Среди республиканцев, поддержавших вынесение законопроекта на голосование, были:

Майкл Макколл из Техаса,

Дон Бэкон из Небраски,

Брайан Фицпатрик из Пенсильвании,

Майк Лоулер из Нью-Йорка,

Макс Миллер из Огайо,

Джо Уилсон из Южной Каролины.

"Для Палаты представителей США это решающий момент - подобно выбору между Черчиллем и Чемберленом - когда речь идет о помощи демократии и противостоянии агрессору-тирану. Сегодня вечером мы выбрали Черчилля. Но это еще не конец. Нам осталось провести еще два голосования, прежде чем этот законопроект окончательно примет Палата представителей. Моральная ясность и свобода должны победить", - написал Уилсон в соцсети X.

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Далее Палата представителей должна провести два голосования: одно по правилам рассмотрения документа, а второе - непосредственно за его принятие. Если законопроект получит поддержку, его передадут в Сенат.

Там документ должны рассмотреть профильные комитеты, после чего его вынесут на голосование. Для принятия требуется простое большинство голосов, но для преодоления возможного филибастера - процедуры затягивания или блокирования рассмотрения — обычно необходимо не менее 60 голосов сенаторов.

Последним этапом станет решение президента США Дональда Трампа, который может подписать законопроект или наложить на него вето. Если глава Белого дома воспользуется правом вето, Конгресс сможет его преодолеть только при условии поддержки документа двумя третями голосов как в Палате представителей, так и в Сенате.

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