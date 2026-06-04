У Конгресі США просувають пакет допомоги Україні на $9 млрд

Палата представників підтримала петицію, яка відкриває шлях до розгляду законопроєкту про новий пакет підтримки України, що включає $1,3 млрд безпекової допомоги та до $8 млрд кредитів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.

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Як документ винесли на голосування

Розгляд ініціативи вдалося запустити через процедуру discharge petition - механізм, який дозволяє обійти керівництво Палати представників США та винести законопроєкт на голосування за умови збору щонайменше 218 підписів. Вирішальним став підпис конгресмена Кевіна Кайлі, після чого документ офіційно допустили до розгляду.

Подальша процедура та політичні наслідки

Підтримку петиції зрештою забезпечили 218 законодавців: 211 демократів, шестеро республіканців і один незалежний конгресмен, тоді як проти виступили 204 республіканці.

Серед республіканців, які підтримали винесення законопроєкту на голосування, були:

Майкл Маккол від Техасу,

Дон Бекон від Небраски,

Браян Фіцпатрік від Пенсильванії,

Майк Лоулер від Нью-Йорка,

Макс Міллер від Огайо,

Джо Вілсон від Південної Кароліни.

"Для Палати представників США це вирішальний момент - на зразок вибору між Черчиллем і Чемберленом - коли йдеться про допомогу демократії та протистояння агресору-тирану. Сьогодні ввечері ми обрали Черчилля. Але це ще не кінець. Нам залишилося провести ще два голосування, перш ніж цей законопроєкт остаточно ухвалить Палата представників. Моральна чіткість і свобода мають перемогти", - написав Вілсон у соцмережі X.

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Далі Палата представників має провести два голосування два голосування: одне щодо правил розгляду документа, а друге - безпосередньо за його ухвалення. Якщо законопроєкт отримає підтримку, його передадуть у Сенат.

Там документ мають розглянути профільні комітети, після чого його винесуть на голосування. Для ухвалення потрібна проста більшість голосів, але для подолання можливого філібастеру - процедури затягування або блокування розгляду - зазвичай необхідно щонайменше 60 голосів сенаторів.

Останнім етапом стане рішення президента США Дональда Трампа, який може підписати законопроєкт або накласти на нього вето. Якщо очільник Білого дому скористається правом вето, Конгрес зможе його подолати лише за умови підтримки документа двома третинами голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті.

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