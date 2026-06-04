РФ выпустила "Искандер-М" и 293 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 264 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 июня Россия нанесла по Украине удар с помощью баллистических ракет и 293 беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, РФ выпустила баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области, а также 293 БПЛА Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербер", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 264 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве - российские БПЛА.

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