РФ випустила "Іскандер-М" та 293 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 264 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістикою та 293 безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, РФ випустила балістичну ракету Іскандер-М із Воронезької області, а також 293 БпЛА Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі - російські БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль