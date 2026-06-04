РФ випустила "Іскандер-М" та 293 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 264 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістикою та 293 безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, РФ випустила балістичну ракету Іскандер-М із Воронезької області, а також 293 БпЛА Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі - російські БпЛА.

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