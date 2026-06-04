2874 разрешений на брак несовершеннолетних: украинские суды почти не отказывают подросткам

За последние пять лет почти три тысячи несовершеннолетних украинцев получили разрешение на вступление в брак через суд. Несмотря на общественные дискуссии вокруг ранних браков, суды в основном удовлетворяют такие ходатайства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные поисковика судебного реестра "Бабуся".

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Суды удовлетворяют почти все обращения

По данным исследования, с 2021 года украинские суды вынесли не менее 2874 решений о предоставлении права на брак лицам, еще не достигшим совершеннолетия.

Отказ заявители получили лишь в 48 случаях. Таким образом, положительное решение суды принимали в 98% дел.

Больше всего таких решений было в 2021 году – 790. В последующие годы количество постепенно уменьшалось: 641 решение в 2022 году, 596 – в 2023-м, 399 – в 2024-м и 356 – в 2025 году. С начала 2026 года суды уже вынесли 92 решения.

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Чаще всего вступают в брак из-за беременности

Главной причиной, по которой несовершеннолетние обращаются в суд за разрешением на брак, остается беременность.

Именно этот аргумент фигурировал в 2025 делах, или более 72% от общего количества. Еще в 704 случаях суды объясняли разрешение тем, что брак соответствует интересам заявителей. Наличие общего ребенка стало основанием для принятия положительного решения в 97 делах.

Где таких браков больше всего

Больше всего разрешений на брак несовершеннолетних за последние пять лет выдали суды Львовской области – 240.

Далее следуют Винницкая область с 187 решениями и Днепропетровская – со 175. По 164 решения приняли суды Ровенской и Волынской областей.

Меньше всего таких дел зафиксировали в Луганской области – всего 12. В Херсонской области суды рассматривали подобные обращения 23 раза, в Киеве – 42, а в Донецкой области – 45.

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Почему суды отказывают

Большинство отказов связано с тем, что заявители не смогли убедить суд в том, что брак соответствует их интересам. Именно по этой причине было принято 36 отрицательных решений.

Еще семь дел закрыли из-за отсутствия предмета спора. В пяти случаях заявителям отказали из-за того, что они не достигли 16-летнего возраста – именно с этого возраста украинское законодательство позволяет обращаться в суд за разрешением на брак.

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Дискуссия вокруг браков с 14 лет

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в прошлом году в Украине разгорелась дискуссия вокруг проекта нового Гражданского кодекса, который предусматривал возможность заключения брака с 14 лет по решению суда в случае беременности или рождения ребенка. После общественного резонанса и критики председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что снижение брачного возраста не планируется, а спорную норму решили исключить из законопроекта.

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