2874 разрешений на брак несовершеннолетних: украинские суды почти не отказывают подросткам
За последние пять лет почти три тысячи несовершеннолетних украинцев получили разрешение на вступление в брак через суд. Несмотря на общественные дискуссии вокруг ранних браков, суды в основном удовлетворяют такие ходатайства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные поисковика судебного реестра "Бабуся".
Суды удовлетворяют почти все обращения
По данным исследования, с 2021 года украинские суды вынесли не менее 2874 решений о предоставлении права на брак лицам, еще не достигшим совершеннолетия.
Отказ заявители получили лишь в 48 случаях. Таким образом, положительное решение суды принимали в 98% дел.
Больше всего таких решений было в 2021 году – 790. В последующие годы количество постепенно уменьшалось: 641 решение в 2022 году, 596 – в 2023-м, 399 – в 2024-м и 356 – в 2025 году. С начала 2026 года суды уже вынесли 92 решения.
Чаще всего вступают в брак из-за беременности
Главной причиной, по которой несовершеннолетние обращаются в суд за разрешением на брак, остается беременность.
Именно этот аргумент фигурировал в 2025 делах, или более 72% от общего количества. Еще в 704 случаях суды объясняли разрешение тем, что брак соответствует интересам заявителей. Наличие общего ребенка стало основанием для принятия положительного решения в 97 делах.
Где таких браков больше всего
Больше всего разрешений на брак несовершеннолетних за последние пять лет выдали суды Львовской области – 240.
Далее следуют Винницкая область с 187 решениями и Днепропетровская – со 175. По 164 решения приняли суды Ровенской и Волынской областей.
Меньше всего таких дел зафиксировали в Луганской области – всего 12. В Херсонской области суды рассматривали подобные обращения 23 раза, в Киеве – 42, а в Донецкой области – 45.
Почему суды отказывают
Большинство отказов связано с тем, что заявители не смогли убедить суд в том, что брак соответствует их интересам. Именно по этой причине было принято 36 отрицательных решений.
Еще семь дел закрыли из-за отсутствия предмета спора. В пяти случаях заявителям отказали из-за того, что они не достигли 16-летнего возраста – именно с этого возраста украинское законодательство позволяет обращаться в суд за разрешением на брак.
Дискуссия вокруг браков с 14 лет
Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в прошлом году в Украине разгорелась дискуссия вокруг проекта нового Гражданского кодекса, который предусматривал возможность заключения брака с 14 лет по решению суда в случае беременности или рождения ребенка. После общественного резонанса и критики председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что снижение брачного возраста не планируется, а спорную норму решили исключить из законопроекта.
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