Отец заставил дочь заключить фиктивный брак, чтобы военнообязанный мужчина получил отсрочку. ФОТОрепортаж

Во Львове будут судить отца, заставившего свою дочь со II группой инвалидности заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Как установили правоохранители, 70-летний львовянин, дочь которого является лицом со II группой инвалидности, таким образом обеспечил "клиенту" - гражданину призывного возраста, получение отсрочки от мобилизации во время действия военного положения. В 2023 году из корыстных побуждений отец заставил дочь, уязвимую из-за болезни и тяжелого материального положения, заключить фиктивный брак. За это получил 200 тысяч гривен.

За содеянное фигуранту грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.









