РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Фото Мошеннические схемы
2 232 7

Отец заставил дочь заключить фиктивный брак, чтобы военнообязанный мужчина получил отсрочку. ФОТОрепортаж

Во Львове будут судить отца, заставившего свою дочь со II группой инвалидности заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Как установили правоохранители, 70-летний львовянин, дочь которого является лицом со II группой инвалидности, таким образом обеспечил "клиенту" - гражданину призывного возраста, получение отсрочки от мобилизации во время действия военного положения. В 2023 году из корыстных побуждений отец заставил дочь, уязвимую из-за болезни и тяжелого материального положения, заключить фиктивный брак. За это получил 200 тысяч гривен.

За содеянное фигуранту грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

схемы
схемы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создали фейковые лицеи и устраивали туда "преподавателей" для бронирования от мобилизации: СБУ раскрыла схему в Киеве и Виннице. ФОТОрепортаж

Автор: 

шлюб (15) уклонисты (1086) Львовская область (3010)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер доня буде просити копієчку на їжу .
показать весь комментарий
16.09.2025 11:13 Ответить
Бо батьків треба слухати
показать весь комментарий
16.09.2025 11:16 Ответить
не завжди , але в цьому випадку точно . жила б собі на гарному забезпеченні до кінця війни , а потім ще на майно права виставила .
показать весь комментарий
16.09.2025 11:19 Ответить
Якщо батько витратив отримані гроші на себе то він падло (торгівля людьми). Якщо ж ці гроші витрачені на хвору дочку, то він гідна поваги підприємлива людина.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:22 Ответить
А ******* що при владі, не наробила собі фіктивних інвалідностій, броні і тп.... А мусорня срана? А ТЦКашники? Це броньоване лайно нормально себе почуває? А що такого зробив батько?
показать весь комментарий
16.09.2025 11:34 Ответить
Норм донька батька підставила
показать весь комментарий
16.09.2025 11:45 Ответить
Замало інформації виклали, щоб зрозуміти і оцінити, що насправді сталося. Чисто формально ознаки правопорушення є, але за тією фабулою, яку виклали встановити "діагноз" не можна.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:16 Ответить
 
 