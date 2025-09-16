2 232 7
Отец заставил дочь заключить фиктивный брак, чтобы военнообязанный мужчина получил отсрочку. ФОТОрепортаж
Во Львове будут судить отца, заставившего свою дочь со II группой инвалидности заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Как установили правоохранители, 70-летний львовянин, дочь которого является лицом со II группой инвалидности, таким образом обеспечил "клиенту" - гражданину призывного возраста, получение отсрочки от мобилизации во время действия военного положения. В 2023 году из корыстных побуждений отец заставил дочь, уязвимую из-за болезни и тяжелого материального положения, заключить фиктивный брак. За это получил 200 тысяч гривен.
За содеянное фигуранту грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
