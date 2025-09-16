УКР
Батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб, щоб військовозобов’язаний чоловік отримав відстрочку. ФОТОрепортаж

У Львові судитимуть батька, який змусив власну доньку з ІІ групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 70-річний львів’янин, донька якого є особою з ІІ групою інвалідності, у такий спосіб забезпечив "клієнту" – громадянину призовного віку, отримання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. У 2023 році з корисливих мотивів батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб. За це отримав 200 тисяч гривень.

За скоєне фігуранту загрожує покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років

шлюб (38) ухилянти (1157) Львівська область (2549)
тепер доня буде просити копієчку на їжу .
16.09.2025 11:13 Відповісти
Бо батьків треба слухати
16.09.2025 11:16 Відповісти
не завжди , але в цьому випадку точно . жила б собі на гарному забезпеченні до кінця війни , а потім ще на майно права виставила .
16.09.2025 11:19 Відповісти
Якщо батько витратив отримані гроші на себе то він падло (торгівля людьми). Якщо ж ці гроші витрачені на хвору дочку, то він гідна поваги підприємлива людина.
16.09.2025 11:22 Відповісти
А ******* що при владі, не наробила собі фіктивних інвалідностій, броні і тп.... А мусорня срана? А ТЦКашники? Це броньоване лайно нормально себе почуває? А що такого зробив батько?
16.09.2025 11:34 Відповісти
Норм донька батька підставила
16.09.2025 11:45 Відповісти
та нчо йому не буде. дадуть умовно та й усе. а зятьок напевно вже закордоном)
16.09.2025 12:37 Відповісти
Але нерви потріпають хлопу
16.09.2025 12:52 Відповісти
Замало інформації виклали, щоб зрозуміти і оцінити, що насправді сталося. Чисто формально ознаки правопорушення є, але за тією фабулою, яку виклали встановити "діагноз" не можна.
16.09.2025 12:16 Відповісти
 
 