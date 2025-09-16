Батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб, щоб військовозобов’язаний чоловік отримав відстрочку. ФОТОрепортаж

У Львові судитимуть батька, який змусив власну доньку з ІІ групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 70-річний львів’янин, донька якого є особою з ІІ групою інвалідності, у такий спосіб забезпечив "клієнту" – громадянину призовного віку, отримання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. У 2023 році з корисливих мотивів батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб. За це отримав 200 тисяч гривень.

За скоєне фігуранту загрожує покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років









Читайте на "Цензор.НЕТ": 20-річний киянин видавав себе за Мадяра у TikTok та збирав кошти "на ЗСУ". Його затримала поліція. ФОТОрепортаж