Руководитель МОН Лисовой заявил, что не знает о своем увольнении
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что не располагает информацией о своем возможном увольнении.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", на который ссылается Цензор.НЕТ.
Позиция министра относительно слухов об отставке
Лисовой подчеркнул, что с ним не проводили никаких разговоров об увольнении. Он также отметил, что тема его отставки периодически появляется в информационном пространстве.
Министр отдельно подчеркнул, что только что общался с премьер-министром Юлией Свириденко и подтвердил отсутствие каких-либо официальных решений.
"Я не знаю о постановлении о моем увольнении. Со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Собственно, только что разговаривал с премьер-министром, ничего не знаю о моем увольнении", – сказал Лисовой.
Что известно о возможном рассмотрении в Верховной Раде
По информации из парламентских источников, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении министра образования уже на следующей неделе.
Речь идет о предложениях к повестке дня, где фигурирует кадровый вопрос от профильного комитета по вопросам образования, науки и инноваций.
Отдельно отмечается, что в информационном пространстве также обсуждались образовательные инициативы, в частности относительно изменений в перечне обязательных предметов НМТ и нагрузки на выпускников.
- Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так! Дитиноцентризм, а не содепія, як при смердючому срср!
Всі пам'ятають вчительський та викладацький диктат в "освіти" срср!
Указкою по руках, крейдою в лоб, або підсрачником з аудиторії!
Ось "освіта" срср!
Нам-Українцям, такої "освіти" НЕ ПОТРІБНО!
Ти перетворив освіту й науку на притулок для ухилянтів віком вд 25 до 60 включно!
Нічого взагалі тринькати марно, так необхідні для закупівлі ракет, дронів-перехоплювачів, укомплектування мобільних вогневих груп гроші з казни! Гроші з освіти в ЗСУ-ось наша вимога!
Всі ці твої освіти, науки - для лошар нікчемних! Це просто ширма для ухилянства!
Справжні майбутні фахівці вчаться за кордоном, а не в on-line!
А тому - НА ВИХІД!
В коледжах та універах рахуються "здобувачами освіти" люди, яким по 58 років!
А їх там ніхто й не бачив. Навіть вони самі не знають, де знаходиться той коледж чи універ!
Ректорам та дирекотрам тільки КЕШ в кінці року перераховують за сесії, і пішли залікові книжки гуляти по викладацьких, тільки бабки шелестять!
Особливо в тренді, тихі захалустні коледжі. Там - клондайк!
А тому, ніякої 2,3,5,21 вищої освіти!
ЗСУ потрібна ротація на форнті!
Закінчив школу, відслужи, а потім вступай.
І це - вірно!
Так, якість і чесність освіти повинні бути забезпечені також, без питань. Але забезпечення мобілізації - це не справа міністра освіти.
Про початову освіту я взагалі мовчу, там тихий пздц.
Всі давно вже по закордонах!
Які науковці, які студенти!? Забезпечення ЗСУ - головний приорітет,
зазначив Президент України!
А якщо то не сарказм, то мені, наприклад, потрібно. Забезпечили ЗСУ, перемогли, а тут пуста країна... І шо?
Не ті, кому 50-60 років!
То все совки!
Ті, кому зараз 12-14 - не мають нормальної освіти, в тому числі завдяки пану лісовому. Як вони будуть зароблять собі на життя ті самі гроші, які "всьому голова" як Ви кажете?
Ті, хто вчиться за кордоном лишаються працювати за кордоном.
Гроші з освіти в ЗСУ-ось наша вимога!
А ракети хто буде робити? Міндічі - вони тільки бабками можуть, руками та мозгами - ніт! Чи Ви за Жуков-стайл у війні?
І в кого їх більше, зможе війну виграти!
Все й всі, в ********* світі - вартують ГРОШЕЙ!
Питання лише в ціні!
Гроші заряджають в гармати? Грошима ******** НПЗ? Грошима збивають ракети?
Багато нам далекобійної чи наступальної зброї продали "союзнички"? Поки криво-косо своє не почали виробляти, сиділи в глибоченній дупі... А виробляти - то про реальний сектор, руки, голови, фізику і математику.
З іншого боку, без рук, голів, фізики і математики де, по Вашому, беруться гроші?
Засидівся вже! Тільки бабло з бюджета смокче!
Хто на службі у слуг,той має співати під їх дудку,бо звільнять і це саме менше: в арсеналі-обшуки,підозри,"два місяці" з заставою і т.д.
Але гроші і страх бути призваним роблять своє.
В освіті повинні під час війни працювати жінки, й лише жіни!
А ось,у кого на службі,для нього діло десяте,коли навіть хотіли в шкільні підручники впхати про велич тих 5-6 менеджерів разом з їх шефом.
При Зеленском только так и происходят увольнения - тайком.