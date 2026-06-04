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Руководитель МОН Лисовой заявил, что не знает о своем увольнении

Оксен Лисовой комментирует информацию о возможности своей отставки

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что не располагает информацией о своем возможном увольнении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Позиция министра относительно слухов об отставке

Лисовой подчеркнул, что с ним не проводили никаких разговоров об увольнении. Он также отметил, что тема его отставки периодически появляется в информационном пространстве.

Министр отдельно подчеркнул, что только что общался с премьер-министром Юлией Свириденко и подтвердил отсутствие каких-либо официальных решений.

"Я не знаю о постановлении о моем увольнении. Со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Собственно, только что разговаривал с премьер-министром, ничего не знаю о моем увольнении", – сказал Лисовой.

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Что известно о возможном рассмотрении в Верховной Раде

По информации из парламентских источников, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении министра образования уже на следующей неделе.

Речь идет о предложениях к повестке дня, где фигурирует кадровый вопрос от профильного комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Отдельно отмечается, что в информационном пространстве также обсуждались образовательные инициативы, в частности относительно изменений в перечне обязательных предметов НМТ и нагрузки на выпускников.

  • Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте.

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Автор: 

отставка (3115) Минобразования (1701) Лисовой Оксен (66)
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Топ комментарии
+7
Хто ж такого клоуна звільнить,своя людина.Тільки підсрачник!!!
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04.06.2026 18:38 Ответить
+4
та вже можна і не звільняти, Завдання десятиліть МОН успішно вже виконав - два покоління невігласів вже в наявності і наслідки ми того вже відчуваємо.
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04.06.2026 18:39 Ответить
+2
Метаформози з Лісовим - то не хотів іти на посаду - тепер не хоче йти з посади
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04.06.2026 18:42 Ответить
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Хто ж такого клоуна звільнить,своя людина.Тільки підсрачник!!!
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04.06.2026 18:38 Ответить
Поміняють ліжка в борделі, а грантоїди далекі від школи і надалі будуть втілювати недореформи задля розпилу бабла країн партнерів. З освітою катастрофа в Україні. На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад,
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04.06.2026 19:24 Ответить
Ви, шановний, забули про НУШ?! НУШ - це ЄВРОПА!
Так! Дитиноцентризм, а не содепія, як при смердючому срср!
Всі пам'ятають вчительський та викладацький диктат в "освіти" срср!
Указкою по руках, крейдою в лоб, або підсрачником з аудиторії!
Ось "освіта" срср!
Нам-Українцям, такої "освіти" НЕ ПОТРІБНО!
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04.06.2026 19:36 Ответить
Ідеальним кажидатом на заміну Лісовому - Безугла зі справкою з психлікарні.
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04.06.2026 18:38 Ответить
Так. Як Варіант! Які "вчтителі" з "науковцями", такі й їхні керівники!
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04.06.2026 18:42 Ответить
та вже можна і не звільняти, Завдання десятиліть МОН успішно вже виконав - два покоління невігласів вже в наявності і наслідки ми того вже відчуваємо.
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04.06.2026 18:39 Ответить
Ще не повністю. Свої люди не отримали "наукових" дипломів!
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04.06.2026 18:44 Ответить
а поставити питання юлії отсосні часу не було,як це буратіно могло когось навчати??
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04.06.2026 18:41 Ответить
Оксен Лісовий!
Ти перетворив освіту й науку на притулок для ухилянтів віком вд 25 до 60 включно!
Нічого взагалі тринькати марно, так необхідні для закупівлі ракет, дронів-перехоплювачів, укомплектування мобільних вогневих груп гроші з казни! Гроші з освіти в ЗСУ-ось наша вимога!
Всі ці твої освіти, науки - для лошар нікчемних! Це просто ширма для ухилянства!
Справжні майбутні фахівці вчаться за кордоном, а не в on-line!
А тому - НА ВИХІД!
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04.06.2026 18:41 Ответить
При всій неповазі до Лісового, ширму для ухилянтів створив не він!
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04.06.2026 18:53 Ответить
Він, і тільки він!
В коледжах та універах рахуються "здобувачами освіти" люди, яким по 58 років!
А їх там ніхто й не бачив. Навіть вони самі не знають, де знаходиться той коледж чи універ!
Ректорам та дирекотрам тільки КЕШ в кінці року перераховують за сесії, і пішли залікові книжки гуляти по викладацьких, тільки бабки шелестять!
Особливо в тренді, тихі захалустні коледжі. Там - клондайк!
А тому, ніякої 2,3,5,21 вищої освіти!
ЗСУ потрібна ротація на форнті!
Закінчив школу, відслужи, а потім вступай.
І це - вірно!
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04.06.2026 19:42 Ответить
Ви знущаєтесь взагалі? Лісового потрібно гнати підсрачниками саме тому, що робота міністра ОСВІТИ - опікуватися ОСВІТОЮ. А ця тварюка опікувалася забезпечення мобілізації. Тим вчитися ніззя, на контракті - ніззя, другу освіту - ніззя. Воно повинно правдами і неправдами набирати студентів, наукувців. викладачів в українські виші. Повертати з закордону, мотивувати, ВИБИВАТИ відсрочки. Весь ВПК волає про відсутність фахівців.
Так, якість і чесність освіти повинні бути забезпечені також, без питань. Але забезпечення мобілізації - це не справа міністра освіти.

Про початову освіту я взагалі мовчу, там тихий пздц.
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04.06.2026 19:06 Ответить
Кому все цеЄ про що Ви пишите, вже потрібно!?
Всі давно вже по закордонах!
Які науковці, які студенти!? Забезпечення ЗСУ - головний приорітет,
зазначив Президент України!
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04.06.2026 19:32 Ответить
Якщо я не розпізнаю Ваш тонкий сарказм, пардон.
А якщо то не сарказм, то мені, наприклад, потрібно. Забезпечили ЗСУ, перемогли, а тут пуста країна... І шо?
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04.06.2026 19:38 Ответить
Не пуста! Є ті, кому зараз 12-14! Ось майбутнє України!
Не ті, кому 50-60 років!
То все совки!
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04.06.2026 19:43 Ответить
Тобто, таки не сарказм.
Ті, кому зараз 12-14 - не мають нормальної освіти, в тому числі завдяки пану лісовому. Як вони будуть зароблять собі на життя ті самі гроші, які "всьому голова" як Ви кажете?
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04.06.2026 19:56 Ответить
"Справжні майбутні фахівці вчаться за кордоном"
Ті, хто вчиться за кордоном лишаються працювати за кордоном.
Гроші з освіти в ЗСУ-ось наша вимога!
А ракети хто буде робити? Міндічі - вони тільки бабками можуть, руками та мозгами - ніт! Чи Ви за Жуков-стайл у війні?
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04.06.2026 19:10 Ответить
В ********* війнах перемагають гроші.
І в кого їх більше, зможе війну виграти!
Все й всі, в ********* світі - вартують ГРОШЕЙ!
Питання лише в ціні!
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04.06.2026 19:26 Ответить
Вам або дуже небагато рочків, або Ви фінансист.
Гроші заряджають в гармати? Грошима ******** НПЗ? Грошима збивають ракети?
Багато нам далекобійної чи наступальної зброї продали "союзнички"? Поки криво-косо своє не почали виробляти, сиділи в глибоченній дупі... А виробляти - то про реальний сектор, руки, голови, фізику і математику.
З іншого боку, без рук, голів, фізики і математики де, по Вашому, беруться гроші?
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04.06.2026 19:35 Ответить
Гроші керують ******** світом, а значить розпочинають і перемагають у війнах!
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04.06.2026 19:44 Ответить
Метаформози з Лісовим - то не хотів іти на посаду - тепер не хоче йти з посади
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04.06.2026 18:42 Ответить
В шию його!
Засидівся вже! Тільки бабло з бюджета смокче!
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04.06.2026 19:27 Ответить
Яка різниця,коли поставлять замість нього якогось степового.
Хто на службі у слуг,той має співати під їх дудку,бо звільнять і це саме менше: в арсеналі-обшуки,підозри,"два місяці" з заставою і т.д.
Але гроші і страх бути призваним роблять своє.
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04.06.2026 18:53 Ответить
В освіту взагалі не теба давати ніяких відстрочок від мобілізації!
В освіті повинні під час війни працювати жінки, й лише жіни!
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04.06.2026 19:46 Ответить
Міністр то має,а це, і хороші гроші,і броня.
А ось,у кого на службі,для нього діло десяте,коли навіть хотіли в шкільні підручники впхати про велич тих 5-6 менеджерів разом з їх шефом.
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04.06.2026 19:55 Ответить
Лісовий пішов тихо в ліс...
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04.06.2026 19:02 Ответить
Міністр освіти " недоганяє"😸
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04.06.2026 19:15 Ответить
Він завжди - недогоняв! Він ж з лісу! А в лісі - завжди безпросвіття!
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04.06.2026 19:29 Ответить
Ничего удивительного.
При Зеленском только так и происходят увольнения - тайком.
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04.06.2026 19:39 Ответить
А що дивного! Копняка й пішов-пішов-пішов!
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04.06.2026 19:47 Ответить
 
 