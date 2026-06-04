Руководитель МОН Лисовой заявил, что не знает о своем увольнении

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что не располагает информацией о своем возможном увольнении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Позиция министра относительно слухов об отставке

Лисовой подчеркнул, что с ним не проводили никаких разговоров об увольнении. Он также отметил, что тема его отставки периодически появляется в информационном пространстве.

Министр отдельно подчеркнул, что только что общался с премьер-министром Юлией Свириденко и подтвердил отсутствие каких-либо официальных решений.

"Я не знаю о постановлении о моем увольнении. Со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Собственно, только что разговаривал с премьер-министром, ничего не знаю о моем увольнении", – сказал Лисовой.

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Что известно о возможном рассмотрении в Верховной Раде

По информации из парламентских источников, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении министра образования уже на следующей неделе.

Речь идет о предложениях к повестке дня, где фигурирует кадровый вопрос от профильного комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Отдельно отмечается, что в информационном пространстве также обсуждались образовательные инициативы, в частности относительно изменений в перечне обязательных предметов НМТ и нагрузки на выпускников.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте.

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