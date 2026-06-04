Очільник МОН Лісовий заявив, що не знає про своє звільнення

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що не має інформації про своє можливе звільнення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" на який посилається Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція міністра щодо чуток про відставку

Лісовий наголосив, що з ним не проводили жодних розмов щодо звільнення. Він також зазначив, що тема його відставки періодично з’являється в інформаційному просторі.

Міністр окремо підкреслив, що щойно спілкувався з прем’єр-міністркою Юлією Свириденко і підтвердив відсутність будь-яких офіційних рішень.

"Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем’єркою, нічого не знаю про моє звільнення", – сказав Лісовий.

Читайте також: В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, ще 113 будують, - Лісовий

Що відомо про можливий розгляд у Верховній Раді

За інформацією з парламентських джерел, Верховна Рада може розглянути питання звільнення міністра освіти вже наступного тижня.

Йдеться про пропозиції до порядку денного, де фігурує кадрове питання від профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Окремо зазначається, що в інформаційному просторі також обговорювали освітні ініціативи, зокрема щодо змін у переліку обов’язкових предметів НМТ та навантаження на випускників.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд направить понад 2,5 мільярда на нові зарплати викладачів: хто отримає доплати у 2026 році?