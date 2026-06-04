Очільник МОН Лісовий заявив, що не знає про своє звільнення
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що не має інформації про своє можливе звільнення.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" на який посилається Цензор.НЕТ.
Позиція міністра щодо чуток про відставку
Лісовий наголосив, що з ним не проводили жодних розмов щодо звільнення. Він також зазначив, що тема його відставки періодично з’являється в інформаційному просторі.
Міністр окремо підкреслив, що щойно спілкувався з прем’єр-міністркою Юлією Свириденко і підтвердив відсутність будь-яких офіційних рішень.
"Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем’єркою, нічого не знаю про моє звільнення", – сказав Лісовий.
Що відомо про можливий розгляд у Верховній Раді
За інформацією з парламентських джерел, Верховна Рада може розглянути питання звільнення міністра освіти вже наступного тижня.
Йдеться про пропозиції до порядку денного, де фігурує кадрове питання від профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій.
Окремо зазначається, що в інформаційному просторі також обговорювали освітні ініціативи, зокрема щодо змін у переліку обов’язкових предметів НМТ та навантаження на випускників.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті.
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Так! Дитиноцентризм, а не содепія, як при смердючому срср!
Всі пам'ятають вчительський та викладацький диктат в "освіти" срср!
Указкою по руках, крейдою в лоб, або підсрачником з аудиторії!
Ось "освіта" срср!
Нам-Українцям, такої "освіти" НЕ ПОТРІБНО!
Ти перетворив освіту й науку на притулок для ухилянтів віком вд 25 до 60 включно!
Нічого взагалі тринькати марно, так необхідні для закупівлі ракет, дронів-перехоплювачів, укомплектування мобільних вогневих груп гроші з казни! Гроші з освіти в ЗСУ-ось наша вимога!
Всі ці твої освіти, науки - для лошар нікчемних! Це просто ширма для ухилянства!
Справжні майбутні фахівці вчаться за кордоном, а не в on-line!
А тому - НА ВИХІД!
В коледжах та універах рахуються "здобувачами освіти" люди, яким по 58 років!
А їх там ніхто й не бачив. Навіть вони самі не знають, де знаходиться той коледж чи універ!
Ректорам та дирекотрам тільки КЕШ в кінці року перераховують за сесії, і пішли залікові книжки гуляти по викладацьких, тільки бабки шелестять!
Особливо в тренді, тихі захалустні коледжі. Там - клондайк!
А тому, ніякої 2,3,5,21 вищої освіти!
ЗСУ потрібна ротація на форнті!
Закінчив школу, відслужи, а потім вступай.
І це - вірно!
Так, якість і чесність освіти повинні бути забезпечені також, без питань. Але забезпечення мобілізації - це не справа міністра освіти.
Про початову освіту я взагалі мовчу, там тихий пздц.
Всі давно вже по закордонах!
Які науковці, які студенти!? Забезпечення ЗСУ - головний приорітет,
зазначив Президент України!
А якщо то не сарказм, то мені, наприклад, потрібно. Забезпечили ЗСУ, перемогли, а тут пуста країна... І шо?
Не ті, кому 50-60 років!
То все совки!
Ті, кому зараз 12-14 - не мають нормальної освіти, в тому числі завдяки пану лісовому. Як вони будуть зароблять собі на життя ті самі гроші, які "всьому голова" як Ви кажете?
Ті, хто вчиться за кордоном лишаються працювати за кордоном.
Гроші з освіти в ЗСУ-ось наша вимога!
А ракети хто буде робити? Міндічі - вони тільки бабками можуть, руками та мозгами - ніт! Чи Ви за Жуков-стайл у війні?
І в кого їх більше, зможе війну виграти!
Все й всі, в ********* світі - вартують ГРОШЕЙ!
Питання лише в ціні!
Гроші заряджають в гармати? Грошима ******** НПЗ? Грошима збивають ракети?
Багато нам далекобійної чи наступальної зброї продали "союзнички"? Поки криво-косо своє не почали виробляти, сиділи в глибоченній дупі... А виробляти - то про реальний сектор, руки, голови, фізику і математику.
З іншого боку, без рук, голів, фізики і математики де, по Вашому, беруться гроші?
Гроші керують світом, але не самі по собі, а через реальний сектор. Хтось повинен, стріляти, виробляти, прибирати, ремонтувати. Самі по собі гроші цього не роблять. Поки що.
Засидівся вже! Тільки бабло з бюджета смокче!
Хто на службі у слуг,той має співати під їх дудку,бо звільнять і це саме менше: в арсеналі-обшуки,підозри,"два місяці" з заставою і т.д.
Але гроші і страх бути призваним роблять своє.
В освіті повинні під час війни працювати жінки, й лише жіни!
А ось,у кого на службі,для нього діло десяте,коли навіть хотіли в шкільні підручники впхати про велич тих 5-6 менеджерів разом з їх шефом.
При Зеленском только так и происходят увольнения - тайком.