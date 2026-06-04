Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 4 июня, - Воздушные силы (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 4 июня.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:04 - Сообщалось о реактивном БпЛА на западе Сумской области курсом на Ромны.
В 20:04 — Реактивный БпЛА на Запорожье с юга.
В 20:10 — Реактивный БпЛА из Сумской области в Черниговскую область, курсом на Прилуки.
В 20:20 — БпЛА на Харьков с севера, а также реактивный БпЛА из Черниговской области в Полтавскую область, курсом на Миргород.
В 20:29 - БпЛА на севере и востоке Сумщины курсом на Шостку, Конотоп, Ворожбу.
В 20:31 — реактивный дрон из Белгородской обл., РФ, на север Харьковщины, курсом на Богодухов.
В 20:31 — БпЛА на Запорожье с юга.
В 20:40 — реактивный дрон из Харьковской области в Полтавскую область, курсом на Диканьку, Полтаву.
В 20:42 — Реактивный БпЛА из Брянской обл., РФ, на север Черниговщины, движется вдоль границы с Беларусью на запад.
Обновленная информация
В 20:44 – БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Шахтерское, Павлоград, а также БпЛА на Запорожье с юга.
В 20:44 – Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а также угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей
В 20:50 - КАБы в Донецкой области.
В 20:56 – БпЛА на Харьков с севера, а также реактивный БпЛА с Черниговщины на Киевщину, двигается вдоль границы с Беларусью курсом на Чернобыль.
В 21:09 – Воздушные силы сообщают:
- Группа БпЛА из Черного моря в Одесскую область, курсом на Черноморск, Лиманку.
- Реактивный БпЛА из Киевской области на Житомирщину, курсом на Овруч.
- Группа БпЛА из Курской обл. РФ на Сумщину, курсом на Конотоп.
В 21:10 - КАБы в Донецкой области.
В 21:11 – БпЛА на севере и юге Черниговщины курсом на Сновск, Ичню.
В 21:13 – Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что 4 июня российские оккупанты атаковали два района Киевщины — Броварской и Бориспольский.
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