Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 4 июня, - Воздушные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 4 июня.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:04 - Сообщалось о реактивном БпЛА на западе Сумской области курсом на Ромны.

В 20:04 — Реактивный БпЛА на Запорожье с юга.

В 20:10 — Реактивный БпЛА из Сумской области в Черниговскую область, курсом на Прилуки.

В 20:20 — БпЛА на Харьков с севера, а также реактивный БпЛА из Черниговской области в Полтавскую область, курсом на Миргород.

В 20:29 - БпЛА на севере и востоке Сумщины курсом на Шостку, Конотоп, Ворожбу.

В 20:31 — реактивный дрон из Белгородской обл., РФ, на север Харьковщины, курсом на Богодухов.

В 20:31 — БпЛА на Запорожье с юга.

В 20:40 — реактивный дрон из Харьковской области в Полтавскую область, курсом на Диканьку, Полтаву.

В 20:42 — Реактивный БпЛА из Брянской обл., РФ, на север Черниговщины, движется вдоль границы с Беларусью на запад.

Обновленная информация

В 20:44 – БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Шахтерское, Павлоград, а также БпЛА на Запорожье с юга.

В 20:44 – Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а также угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей

В 20:50 - КАБы в Донецкой области.

В 20:56 – БпЛА на Харьков с севера, а также реактивный БпЛА с Черниговщины на Киевщину, двигается вдоль границы с Беларусью курсом на Чернобыль.

В 21:09 – Воздушные силы сообщают:

Группа БпЛА из Черного моря в Одесскую область, курсом на Черноморск, Лиманку.

Реактивный БпЛА из Киевской области на Житомирщину, курсом на Овруч.

Группа БпЛА из Курской обл. РФ на Сумщину, курсом на Конотоп.

В 21:10 - КАБы в Донецкой области.

В 21:11 – БпЛА на севере и юге Черниговщины курсом на Сновск, Ичню.

В 21:13 – Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 4 июня российские оккупанты атаковали два района Киевщины — Броварской и Бориспольский.

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