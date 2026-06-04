Российский дрон уничтожил 10 единиц дорожной техники во время ремонта дороги, - Минразвития. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали с помощью дрона место проведения дорожных работ, в результате чего было уничтожено 10 единиц специализированной техники. К счастью, работники, выполнявшие ремонт автодорог, не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака дрона на дорожников

"Сегодня вражеский дрон попал в место проведения дорожных работ. В результате атаки уничтожено 10 единиц дорожной техники. К счастью, работники не пострадали", — говорится в сообщении.

Под удар попали дорожники, которые ремонтировали автодороги и обеспечивали транспортное сообщение для громад, гуманитарные перевозки и нужды обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые дороги: В Украине запустили Северную объездную дорогу Ровно – один из крупнейших дорожных проектов за последние годы

Несмотря на опасность, дорожные работы продолжаются

С начала полномасштабного вторжения десятки работников дорожной отрасли получили ранения при выполнении своей работы. К сожалению, есть и погибшие.

Несмотря на постоянную опасность, дорожные работы продолжаются. После завершения основных ремонтов, связанных с последствиями зимнего периода, особое внимание сосредоточено на прифронтовых маршрутах и дорогах, имеющих критическое значение для логистики и обеспечения Сил обороны.

В Министерстве поблагодарили всех дорожников за профессиональную работу, выдержку и преданность своему делу.

Читайте также: В Украине отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорог с начала большой войны, - Свириденко









