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Новости Фото Атака беспилотников Ремонт дорог
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Российский дрон уничтожил 10 единиц дорожной техники во время ремонта дороги, - Минразвития. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали с помощью дрона место проведения дорожных работ, в результате чего было уничтожено 10 единиц специализированной техники. К счастью, работники, выполнявшие ремонт автодорог, не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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Атака дрона на дорожников

"Сегодня вражеский дрон попал в место проведения дорожных работ. В результате атаки уничтожено 10 единиц дорожной техники. К счастью, работники не пострадали", — говорится в сообщении.

Под удар попали дорожники, которые ремонтировали автодороги и обеспечивали транспортное сообщение для громад, гуманитарные перевозки и нужды обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые дороги: В Украине запустили Северную объездную дорогу Ровно – один из крупнейших дорожных проектов за последние годы

Несмотря на опасность, дорожные работы продолжаются

С начала полномасштабного вторжения десятки работников дорожной отрасли получили ранения при выполнении своей работы. К сожалению, есть и погибшие.

Несмотря на постоянную опасность, дорожные работы продолжаются. После завершения основных ремонтов, связанных с последствиями зимнего периода, особое внимание сосредоточено на прифронтовых маршрутах и дорогах, имеющих критическое значение для логистики и обеспечения Сил обороны.

В Министерстве поблагодарили всех дорожников за профессиональную работу, выдержку и преданность своему делу.

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Враг атаковал дорожников во время ремонта автодорог
Враг атаковал дорожников во время ремонта автодорог
Враг атаковал дорожников во время ремонта автодорог
Враг атаковал дорожников во время ремонта автодорог
Враг атаковал дорожников во время ремонта автодорог

Автор: 

дороги (2459) ремонт (1166) Министерство развития громад и территорий (87)
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Топ комментарии
+13
Розосередити техніку розуму не вистачило.
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04.06.2026 20:21 Ответить
+8
можна, якщо все вкупі, поруч з бочкою гудрону
навіть трейлер не відгнали подалі

добре що дорожники живі залишились.
на майбутнє буде наука

.
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04.06.2026 20:25 Ответить
+5
сумно

дорожники на "шашлики" виїхали ?

треба було всю техніку докупи ставити поруч із цистерною гудрону ?

.
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04.06.2026 20:23 Ответить
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>>> Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки

А що, так можна було, одним дроном?
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04.06.2026 20:21 Ответить
можна, якщо все вкупі, поруч з бочкою гудрону
навіть трейлер не відгнали подалі

добре що дорожники живі залишились.
на майбутнє буде наука

.
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04.06.2026 20:25 Ответить
креатiвно
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04.06.2026 20:27 Ответить
Розосередити техніку розуму не вистачило.
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04.06.2026 20:21 Ответить
На 5-й рік війни ...((
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04.06.2026 20:38 Ответить
У прифронтовій зоні...((
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04.06.2026 21:01 Ответить
Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки під час ремонту дороги, - Мінрозвитку.
===============
іншими словами-дрон влучив дуже результативно.
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04.06.2026 20:21 Ответить
сумно

дорожники на "шашлики" виїхали ?

треба було всю техніку докупи ставити поруч із цистерною гудрону ?

.
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04.06.2026 20:23 Ответить
В можна дізнатися де робили дорогу, чи не моє собаче діло ?
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04.06.2026 20:25 Ответить
коператiв Дiнастiя
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04.06.2026 20:26 Ответить
Просто в мене на Житомирщині скоро пішки неможливо буде ходити, в тут купу техніки під дрони вивели
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04.06.2026 21:05 Ответить
робили на "какой разніце" Великому Крадівництві Відновливицтві

гори вона ясним пламенем та дорога
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04.06.2026 20:27 Ответить
КабМіндічі, з свириденко і єрмаком та банановим, дуже стурбовані ….
за зеленського і вкрадені 198 морд грн в Українців???
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04.06.2026 20:26 Ответить
зеленского "автострада" не должна простаивать ни секунды
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04.06.2026 20:33 Ответить
Росіяни відрізають логістику. Треба також бити по-російським ремонтним бригадам, які також ремонтують дорогу.
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04.06.2026 20:35 Ответить
в Харкові в 2022 році теж розумники весь громадський транспорт в депо зганяли, щоб оркам легше було його нищити, а коли все спалили, то було прийняте розумне рішення - не зганяти транспорт в депо, яке і було відразу виконане, бо зганяти вже нічого було.
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04.06.2026 20:46 Ответить
В Дніпрі те ж саме. Згоріло більше сотні автобусів.
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04.06.2026 21:04 Ответить
Мадяр законспектує??? ((
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04.06.2026 21:19 Ответить
 
 