Российский дрон уничтожил 10 единиц дорожной техники во время ремонта дороги, - Минразвития. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали с помощью дрона место проведения дорожных работ, в результате чего было уничтожено 10 единиц специализированной техники. К счастью, работники, выполнявшие ремонт автодорог, не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий Украины.
Атака дрона на дорожников
"Сегодня вражеский дрон попал в место проведения дорожных работ. В результате атаки уничтожено 10 единиц дорожной техники. К счастью, работники не пострадали", — говорится в сообщении.
Под удар попали дорожники, которые ремонтировали автодороги и обеспечивали транспортное сообщение для громад, гуманитарные перевозки и нужды обороны.
Несмотря на опасность, дорожные работы продолжаются
С начала полномасштабного вторжения десятки работников дорожной отрасли получили ранения при выполнении своей работы. К сожалению, есть и погибшие.
Несмотря на постоянную опасность, дорожные работы продолжаются. После завершения основных ремонтов, связанных с последствиями зимнего периода, особое внимание сосредоточено на прифронтовых маршрутах и дорогах, имеющих критическое значение для логистики и обеспечения Сил обороны.
В Министерстве поблагодарили всех дорожников за профессиональную работу, выдержку и преданность своему делу.
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А що, так можна було, одним дроном?
навіть трейлер не відгнали подалі
добре що дорожники живі залишились.
на майбутнє буде наука
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іншими словами-дрон влучив дуже результативно.
дорожники на "шашлики" виїхали ?
треба було всю техніку докупи ставити поруч із цистерною гудрону ?
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Крадівництві Відновливицтві
гори вона ясним пламенем та дорога
за зеленського і вкрадені 198 морд грн в Українців???