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Новини Фото Атака безпілотників Ремонт доріг
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Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки під час ремонту дороги, - Мінрозвитку. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували дроном місце проведення дорожніх робіт, унаслідок чого було знищено 10 одиниць спеціалізованої техніки. На щастя, працівники, які виконували ремонт автошляхів, не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Атака дрона на дорожників

"Сьогодні ворожий дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт. Внаслідок атаки знищено 10 одиниць дорожньої техніки. На щастя, працівники не постраждали", - ідеться в повідомленні.

Під удар потрапили дорожники, які ремонтували автошляхи та забезпечували транспортне сполучення для громад, гуманітарних перевезень і потреб оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові дороги: В Україні запустили Північний обхід Рівного – один із найбільших дорожніх проєктів за останні роки

Попри небезпеку дорожні роботи тривають

Від початку повномасштабного вторгнення десятки працівників дорожньої галузі отримали поранення під час виконання своєї роботи. На жаль, є й загиблі.

Попри постійну небезпеку, дорожні роботи тривають. Після завершення основних ремонтів, пов’язаних із наслідками зимового періоду, особлива увага зосереджена на прифронтових маршрутах та шляхах, які мають критичне значення для логістики й забезпечення Сил оборони.

У Міністерстві подякували всім дорожникам за професійну роботу, витримку та відданість своїй справі.

Також читайте: В Україні відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів доріг з початку великої війни, - Свириденко

Ворог атакував дорожників під час ремонту автошляхів
Ворог атакував дорожників під час ремонту автошляхів
Ворог атакував дорожників під час ремонту автошляхів
Ворог атакував дорожників під час ремонту автошляхів
Ворог атакував дорожників під час ремонту автошляхів

Автор: 

дороги (3105) ремонт (2440) Міністерство розвитку громад і територій (240)
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Топ коментарі
+9
Розосередити техніку розуму не вистачило.
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04.06.2026 20:21 Відповісти
+4
Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки під час ремонту дороги, - Мінрозвитку.
===============
іншими словами-дрон влучив дуже результативно.
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04.06.2026 20:21 Відповісти
+4
можна, якщо все вкупі, поруч з бочкою гудрону
навіть трейлер не відгнали подалі

добре що дорожники живі залишились.
на майбутнє буде наука

.
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04.06.2026 20:25 Відповісти
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>>> Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки

А що, так можна було, одним дроном?
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04.06.2026 20:21 Відповісти
можна, якщо все вкупі, поруч з бочкою гудрону
навіть трейлер не відгнали подалі

добре що дорожники живі залишились.
на майбутнє буде наука

.
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04.06.2026 20:25 Відповісти
креатiвно
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04.06.2026 20:27 Відповісти
Розосередити техніку розуму не вистачило.
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04.06.2026 20:21 Відповісти
На 5-й рік війни ...((
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04.06.2026 20:38 Відповісти
У прифронтовій зоні...((
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04.06.2026 21:01 Відповісти
Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки під час ремонту дороги, - Мінрозвитку.
===============
іншими словами-дрон влучив дуже результативно.
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04.06.2026 20:21 Відповісти
сумно

дорожники на "шашлики" виїхали ?

треба було всю техніку докупи ставити поруч із цистерною гудрону ?

.
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04.06.2026 20:23 Відповісти
В можна дізнатися де робили дорогу, чи не моє собаче діло ?
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04.06.2026 20:25 Відповісти
коператiв Дiнастiя
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04.06.2026 20:26 Відповісти
Просто в мене на Житомирщині скоро пішки неможливо буде ходити, в тут купу техніки під дрони вивели
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04.06.2026 21:05 Відповісти
робили на "какой разніце" Великому Крадівництві Відновливицтві

гори вона ясним пламенем та дорога
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04.06.2026 20:27 Відповісти
КабМіндічі, з свириденко і єрмаком та банановим, дуже стурбовані ….
за зеленського і вкрадені 198 морд грн в Українців???
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04.06.2026 20:26 Відповісти
зеленского "автострада" не должна простаивать ни секунды
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04.06.2026 20:33 Відповісти
Росіяни відрізають логістику. Треба також бити по-російським ремонтним бригадам, які також ремонтують дорогу.
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04.06.2026 20:35 Відповісти
в Харкові в 2022 році теж розумники весь громадський транспорт в депо зганяли, щоб оркам легше було його нищити, а коли все спалили, то було прийняте розумне рішення - не зганяти транспорт в депо, яке і було відразу виконане, бо зганяти вже нічого було.
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04.06.2026 20:46 Відповісти
В Дніпрі те ж саме. Згоріло більше сотні автобусів.
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04.06.2026 21:04 Відповісти
 
 