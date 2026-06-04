Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки під час ремонту дороги, - Мінрозвитку. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували дроном місце проведення дорожніх робіт, унаслідок чого було знищено 10 одиниць спеціалізованої техніки. На щастя, працівники, які виконували ремонт автошляхів, не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Атака дрона на дорожників

"Сьогодні ворожий дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт. Внаслідок атаки знищено 10 одиниць дорожньої техніки. На щастя, працівники не постраждали", - ідеться в повідомленні.

Під удар потрапили дорожники, які ремонтували автошляхи та забезпечували транспортне сполучення для громад, гуманітарних перевезень і потреб оборони.

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Попри небезпеку дорожні роботи тривають

Від початку повномасштабного вторгнення десятки працівників дорожньої галузі отримали поранення під час виконання своєї роботи. На жаль, є й загиблі.

Попри постійну небезпеку, дорожні роботи тривають. Після завершення основних ремонтів, пов’язаних із наслідками зимового періоду, особлива увага зосереджена на прифронтових маршрутах та шляхах, які мають критичне значення для логістики й забезпечення Сил оборони.

У Міністерстві подякували всім дорожникам за професійну роботу, витримку та відданість своїй справі.

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