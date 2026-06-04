Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 4 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 4 червня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:04 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на заході Сумщини курсом на Ромни.

О 20:04 - Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:10 - Реактивний БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курсом на Прилуки.

О 20:20 - БпЛА на Харків з півночі, а аткож реактивний БпЛА із Чернігівщини на Полтавщину, курсом на Миргород.

О 20:29 - БпЛА на півночі та сході Сумщини курсом на Шостку, Конотоп, Ворожбу.

О 20:31 - Реактивний дрон з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Богодухів.

О 20:31 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:40 - Реактивний дрон з Харківщини на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.

О 20:42 - Реактивний БпЛА з Брянської обл., рф на північ Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід.

Оновлена інформація

О 20:44 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград, а також БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:44 - Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей

О 20:50 - КАБи на Донеччину.

О 20:56 - БпЛА на Харків з півночі, а також реактивний БпЛА з Чернігівщини на Київщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю курсом на Чорнобиль.

О 21:09 - Повітряні сили повідомляють:

Група БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморськ, Лиманку.

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.

Група БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину, курсом на Конотоп.

О 21:10 - КАБи на Донеччину.

О 21:11 - БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Сновськ, Ічню.

О 21:13 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що 4 червня російські окупанти атакували два райони Київської області - Броварський та Бориспільський.

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