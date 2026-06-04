Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 4 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 4 червня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:04 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на заході Сумщини курсом на Ромни.
О 20:04 - Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 20:10 - Реактивний БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курсом на Прилуки.
О 20:20 - БпЛА на Харків з півночі, а аткож реактивний БпЛА із Чернігівщини на Полтавщину, курсом на Миргород.
О 20:29 - БпЛА на півночі та сході Сумщини курсом на Шостку, Конотоп, Ворожбу.
О 20:31 - Реактивний дрон з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини, курсом на Богодухів.
О 20:31 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 20:40 - Реактивний дрон з Харківщини на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.
О 20:42 - Реактивний БпЛА з Брянської обл., рф на північ Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід.
Оновлена інформація
О 20:44 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград, а також БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 20:44 - Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
О 20:50 - КАБи на Донеччину.
О 20:56 - БпЛА на Харків з півночі, а також реактивний БпЛА з Чернігівщини на Київщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю курсом на Чорнобиль.
О 21:09 - Повітряні сили повідомляють:
- Група БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморськ, Лиманку.
- Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину, курсом на Овруч.
- Група БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину, курсом на Конотоп.
О 21:10 - КАБи на Донеччину.
О 21:11 - БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Сновськ, Ічню.
О 21:13 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що 4 червня російські окупанти атакували два райони Київської області - Броварський та Бориспільський.
Будь ласка, зачекайте...
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