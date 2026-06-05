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Мужчина в СОЧ потерял сознание во время задержания и исчез из машины "скорой" в Хмельницком

Расследование в Хмельницком из-за конфликта патрульных и мужчины, находящегося в розыске

В Хмельницком начали служебное расследование в связи с конфликтом между патрульными и мужчиной, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области в Telegram.

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Обстоятельства задержания на улице Грушевского

Патрульные обнаружили мужчину на улице Грушевского. Он находился в розыске.

Во время попытки задержания мужчина не выполнял законные требования полицейских и оказывал активное сопротивление. Также к месту происшествия начали подходить посторонние граждане, которые препятствовали действиям правоохранителей.

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Применение спецсредств и последствия инцидента

Для пресечения противоправных действий полицейский применил специальное средство со слезоточивым и раздражающим веществом.

В полиции отметили, что после этого правоохранитель достал табельное оружие, не приводя его в готовность к стрельбе, поскольку считал, что могут возникнуть основания для его применения.

Впоследствии мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, которая оказала необходимую медицинскую помощь. Во время транспортировки в больницу он скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту назначено служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия.

  • Ранее сообщалось, что в Ужгородском районном ТЦК и СП зафиксировали факты грубого нарушения прав человека, незаконного удержания граждан и применения к ним физического насилия. В частности, военнообязанных приковывали наручниками к лестнице. В настоящее время руководству учреждения и инструкторам объявлено о подозрениях.

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Автор: 

розыск (837) Хмельницький (487) СОЧ (166) Хмельницкая область (1071) Хмельницкий район (55)
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Топ комментарии
+17
Це ж було вже.
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05.06.2026 01:55 Ответить
+14
Чогось поліцаї сором'язливо не озвучили що він приставив табельну зброю впритул до шиї практично нерухомого чоловіка, на якому сидів разом з іншими поліцаєм.
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05.06.2026 01:33 Ответить
+14
Им оружие для самозащиты от народного праведного гнева выдают, сохранность своей шкуры превыше всего.
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05.06.2026 01:53 Ответить
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тю!! та під "клєтчатим одіялом" скільки вже засіяних високопосадовців зникло? і нічо. а тут прям трагєдія, простолюдин зник і не заплатив! ))
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05.06.2026 01:19 Ответить
у цього пересічного великі здібності аби посісти якусь значну грошовиту посаду в ЗЄльоному режимі

просто міндич якийсь!

.
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05.06.2026 01:24 Ответить
Ну не всі ж мають можливість втекти за кордон, так як ви.
От і інсценують втрату свідомості, сруть в штани чи ховаються. Якби всі були такі як ви- Україна б вже програла. Читають вас більшість українців - і думають: у який момент ухилянти та дизертири стали героями? Чомусь розплодилося купа "активістів" , які опікуються сугубо зрадниками, дизертирами та ухилянтами. Роблять ЛИШЕ з них героїв. Причому підставляючи тих хто мовчки утримує фронт.
Ви постійно кричите що не треба воювати бо: немає заміни, немає демобілізації і ТД.
Так якраз тому й не має ,що ви втекли за кордон, інший ховається за жінку, третій бігає в сзч, той мєнт. Що мусора що той в сзч, що ви за кордоном ви всі однакові сцикуни. І захищаєте один одного лише тому що вам потрібно виправдання- чому ви самі такі або навіть гірше.
А страждають нормальні і відповідальні бійці, які до цього часу тримають фронт.
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05.06.2026 06:25 Ответить
Чогось поліцаї сором'язливо не озвучили що він приставив табельну зброю впритул до шиї практично нерухомого чоловіка, на якому сидів разом з іншими поліцаєм.
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05.06.2026 01:33 Ответить
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05.06.2026 01:43 Ответить
Які герої серед нас! Наша служба і опасна і трудна...
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05.06.2026 01:50 Ответить
Им оружие для самозащиты от народного праведного гнева выдают, сохранность своей шкуры превыше всего.
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05.06.2026 01:53 Ответить
Це ж було вже.
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05.06.2026 01:55 Ответить
Так вони таким чином й перемогли тоді. Значить тактика працююча.
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05.06.2026 05:31 Ответить
Саме через дезертирів в армії УНР "це" і трапилось.
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05.06.2026 07:53 Ответить
Ага не то что этот дезертир 😂
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05.06.2026 06:28 Ответить
Серед вас повно дезертирів, що зрадили присязі. Коли *********** кацап розстрілює людей у Велмарті - поліцейські, що втекли, показово караються. А коли москаль лізе на фронті, а дезертир тікає - його захищають.
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05.06.2026 08:04 Ответить
Одеть наручники им вера не позволяла? Он его, по ходу, взял в заложники, дабы "сторонні громадяни не перешкоджали діям правоохоронців", мол "будете вмешиваться - я его грохну".
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05.06.2026 01:50 Ответить
На війні всі засоби хороші, так би мовити.
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05.06.2026 01:53 Ответить
Ну затримали вони його (всп чи поліція чи хто там) ну знову відправили (скелю чи подібні штрафбати) знову втіче, це природній самозахист людини , і тим більше мотивації воювати точно не збільшиться.
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05.06.2026 01:57 Ответить
Втече якщо не прилаштують до сосни!
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05.06.2026 02:19 Ответить
Правильно сделают.Быдлоту надо учить.Кацапы своих прямо на поле боя за подрбное расстреливают и снимают на камеру , показывая другим чтобы неповадно было, а тут к сосне привяжут , унизят дезертирскую гордость еиу😂
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05.06.2026 07:04 Ответить
Чому ти не на війні?
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05.06.2026 08:00 Ответить
Вітаю диванне військо! Чому не державною, 98 бурятських .... тобі на рило?
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05.06.2026 08:36 Ответить
А в США в інструкції для поліцейських записано - ніколи не діставайте зброю, якщо ви не збираєтесь стріляти.
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05.06.2026 02:31 Ответить
Можна не встигнути
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05.06.2026 05:17 Ответить
Клітчасту ковдру знайшли?
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05.06.2026 03:30 Ответить
Ніндзя
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05.06.2026 05:16 Ответить
Знову побили до смерті і по дорозі викинули тіло?
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05.06.2026 06:09 Ответить
Дезертир свалил
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05.06.2026 06:26 Ответить
Медики швидкої постраждали найбільше. Хлопчина ж ще й обісрався.
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05.06.2026 06:29 Ответить
ти відео інцидента дивився?
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05.06.2026 08:31 Ответить
У нас на мікрорайоні таких ухилянтів пів двора .Це наркомани, які величезними
табунами бьются між собою як скажені усю ніч, Все ніяк не поділять дози кокса .
І всі вони як один інваліди ,і с бронею хоча ні де не роблять. І якщо с такою
мобілізацією прийдуть кацапі окупанти, так ті цей непотріб ухилянтів всіх до
одного перестріляють. А ось тих хто захищає ухилянтів, так тих всіх під
розстрілом загонять у свою криваву кацапську армію - орду, помирати .
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05.06.2026 07:01 Ответить
И что самое интересное пойдут как миленькие и заикаться про сзч не посмеют даже не то чтобы пойти ибо пару таких смилывцев,кто свалить попробует сразу показательно опустят перед остальными или расстреляют если особо злостные будут,а остальное стадо покорно пойдет на убой и будет гибнуть пачками . Это вам не либеральная украинская армия с ее либеральным тцк и с сотнями тысяч сзч , которых никак выловить не могут.Кацапы из своих 50-70 тысяч большинство повылавливали уже и сгноить успели
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05.06.2026 07:13 Ответить
вопрос нах мне тогда такая украина всралась.манал я за "это" воевать
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05.06.2026 07:40 Ответить
Значит будешь впоследствии воевать за интересы оккупанта.Надеюсь тебе понравиться кацапский мясник герасимов если не нравится сырский
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05.06.2026 08:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Ee1H0K4-js Это вам не либеральная украинская армия с ее либеральным тцк и с сотнями тысяч сзч , которых никак выловить не могут.Кацапы из своих 50-70 тысяч большинство повылавливали уже и сгноить успели
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05.06.2026 08:05 Ответить
За бурятів не згадали. Непорядок, таварішч майор.
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05.06.2026 07:13 Ответить
Бурятов уже мало осталось за 4 года . Их всего то было около 600 тысяч на раше , а на войну с Украиной в первую очередь нацменшины из глубинки раши выгребали большие города типа москвы и питера щадили
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05.06.2026 07:19 Ответить
Сам то чому сховавсь? Старий, молодий, кривий, мазаний? Люди валять з армії правдами і неправдами, сидіти у вічному рабстві ні здоров'я ні сил не вистачає.
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05.06.2026 07:31 Ответить
То місцевий політрук-нафронтовтик. Широко відомий у вузьких колах провідний фахівець у веденні бойових дій. Навіть пенсіонерки під під'їздом поважають його.
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05.06.2026 07:56 Ответить
Цю ******* також загонять, як м'ясо попереду почвалає. У москалів для всіх місце знайдеться.
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05.06.2026 07:59 Ответить
Тупе било захищає дезертира, який мав би захищати це тупе бидло.
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05.06.2026 07:48 Ответить
Перепрошую, а Сластьон це прізвище чи сексуальна орієнтація?
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05.06.2026 08:12 Ответить
Хочеш його посмакувати?
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05.06.2026 08:19 Ответить
Матьорий оказался)
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05.06.2026 08:23 Ответить
В мене жодного співчуття до дезертира. Це дезертир, він кинув побратимів на передку і сʼєбав в тиловий Хмельницький
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05.06.2026 08:36 Ответить
 
 