Мужчина в СОЧ потерял сознание во время задержания и исчез из машины "скорой" в Хмельницком
В Хмельницком начали служебное расследование в связи с конфликтом между патрульными и мужчиной, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области в Telegram.
Обстоятельства задержания на улице Грушевского
Патрульные обнаружили мужчину на улице Грушевского. Он находился в розыске.
Во время попытки задержания мужчина не выполнял законные требования полицейских и оказывал активное сопротивление. Также к месту происшествия начали подходить посторонние граждане, которые препятствовали действиям правоохранителей.
Применение спецсредств и последствия инцидента
Для пресечения противоправных действий полицейский применил специальное средство со слезоточивым и раздражающим веществом.
В полиции отметили, что после этого правоохранитель достал табельное оружие, не приводя его в готовность к стрельбе, поскольку считал, что могут возникнуть основания для его применения.
Впоследствии мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, которая оказала необходимую медицинскую помощь. Во время транспортировки в больницу он скрылся в неизвестном направлении.
По данному факту назначено служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия.
- Ранее сообщалось, что в Ужгородском районном ТЦК и СП зафиксировали факты грубого нарушения прав человека, незаконного удержания граждан и применения к ним физического насилия. В частности, военнообязанных приковывали наручниками к лестнице. В настоящее время руководству учреждения и инструкторам объявлено о подозрениях.
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просто міндич якийсь!
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От і інсценують втрату свідомості, сруть в штани чи ховаються. Якби всі були такі як ви- Україна б вже програла. Читають вас більшість українців - і думають: у який момент ухилянти та дизертири стали героями? Чомусь розплодилося купа "активістів" , які опікуються сугубо зрадниками, дизертирами та ухилянтами. Роблять ЛИШЕ з них героїв. Причому підставляючи тих хто мовчки утримує фронт.
Ви постійно кричите що не треба воювати бо: немає заміни, немає демобілізації і ТД.
Так якраз тому й не має ,що ви втекли за кордон, інший ховається за жінку, третій бігає в сзч, той мєнт. Що мусора що той в сзч, що ви за кордоном ви всі однакові сцикуни. І захищаєте один одного лише тому що вам потрібно виправдання- чому ви самі такі або навіть гірше.
А страждають нормальні і відповідальні бійці, які до цього часу тримають фронт.
табунами бьются між собою як скажені усю ніч, Все ніяк не поділять дози кокса .
І всі вони як один інваліди ,і с бронею хоча ні де не роблять. І якщо с такою
мобілізацією прийдуть кацапі окупанти, так ті цей непотріб ухилянтів всіх до
одного перестріляють. А ось тих хто захищає ухилянтів, так тих всіх під
розстрілом загонять у свою криваву кацапську армію - орду, помирати .