Мужчина в СОЧ потерял сознание во время задержания и исчез из машины "скорой" в Хмельницком

В Хмельницком начали служебное расследование в связи с конфликтом между патрульными и мужчиной, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области в Telegram.

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Обстоятельства задержания на улице Грушевского

Патрульные обнаружили мужчину на улице Грушевского. Он находился в розыске.

Во время попытки задержания мужчина не выполнял законные требования полицейских и оказывал активное сопротивление. Также к месту происшествия начали подходить посторонние граждане, которые препятствовали действиям правоохранителей.

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Применение спецсредств и последствия инцидента

Для пресечения противоправных действий полицейский применил специальное средство со слезоточивым и раздражающим веществом.

В полиции отметили, что после этого правоохранитель достал табельное оружие, не приводя его в готовность к стрельбе, поскольку считал, что могут возникнуть основания для его применения.

Впоследствии мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, которая оказала необходимую медицинскую помощь. Во время транспортировки в больницу он скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту назначено служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ужгородском районном ТЦК и СП зафиксировали факты грубого нарушения прав человека, незаконного удержания граждан и применения к ним физического насилия. В частности, военнообязанных приковывали наручниками к лестнице. В настоящее время руководству учреждения и инструкторам объявлено о подозрениях.

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