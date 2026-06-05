Чоловік у СЗЧ втратив свідомість під час затримання та зник із карети "швидкої" у Хмельницькому

У Хмельницькому призначили службове розслідування через конфлікт між патрульними та чоловіком, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Патрульна поліція Хмельницької області в Телеграмі.

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Обставини затримання на вулиці Грушевського

Патрульні виявили чоловіка на вулиці Грушевського. Він перебував у розшуку.

Під час спроби затримання чоловік не виконував законні вимоги поліцейських та чинив активний опір. Також до місця події почали підходити сторонні громадяни, які перешкоджали діям правоохоронців.

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Застосування спецзасобів і наслідки інциденту

Для припинення протиправних дій поліцейський застосував спеціальний засіб із сльозогінною та дратівною речовиною.

У поліції зазначили, що після цього правоохоронець дістав табельну зброю, не приводячи її у готовність до стрільби, оскільки вважав, що можуть виникнути підстави для її застосування.

Згодом чоловік поскаржився на погіршення самопочуття та знепритомнів. Йому викликали швидку допомогу, яка надала необхідну медичну допомогу. Під час транспортування до лікарні він зник у невідомому напрямку.

За цим фактом призначено службове розслідування, яке має встановити всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксували факти грубого порушення прав людини, незаконного утримання громадян та застосування до них фізичного насильства. Зокрема, військовозобов'язаних приковували кайданками до драбини. Наразі керівництву установи та інструкторам оголошено про підозри.

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