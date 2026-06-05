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Чоловік у СЗЧ втратив свідомість під час затримання та зник із карети "швидкої" у Хмельницькому

Розслідування у Хмельницькому через конфлікт патрульних і чоловіка в розшуку

У Хмельницькому призначили службове розслідування через конфлікт між патрульними та чоловіком, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Патрульна поліція Хмельницької області в Телеграмі.

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Обставини затримання на вулиці Грушевського

Патрульні виявили чоловіка на вулиці Грушевського. Він перебував у розшуку.

Під час спроби затримання чоловік не виконував законні вимоги поліцейських та чинив активний опір. Також до місця події почали підходити сторонні громадяни, які перешкоджали діям правоохоронців.

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Застосування спецзасобів і наслідки інциденту

Для припинення протиправних дій поліцейський застосував спеціальний засіб із сльозогінною та дратівною речовиною.

У поліції зазначили, що після цього правоохоронець дістав табельну зброю, не приводячи її у готовність до стрільби, оскільки вважав, що можуть виникнути підстави для її застосування.

Згодом чоловік поскаржився на погіршення самопочуття та знепритомнів. Йому викликали швидку допомогу, яка надала необхідну медичну допомогу. Під час транспортування до лікарні він зник у невідомому напрямку.

За цим фактом призначено службове розслідування, яке має встановити всі обставини події.

  • Раніше повідомлялося, що в Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксували факти грубого порушення прав людини, незаконного утримання громадян та застосування до них фізичного насильства. Зокрема, військовозобов'язаних приковували кайданками до драбини. Наразі керівництву установи та інструкторам оголошено про підозри.

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Автор: 

розшук (663) Хмельницький (426) СЗЧ (168) Хмельницька область (1091) Хмельницький район (57)
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Топ коментарі
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Чогось поліцаї сором'язливо не озвучили що він приставив табельну зброю впритул до шиї практично нерухомого чоловіка, на якому сидів разом з іншими поліцаєм.
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05.06.2026 01:33 Відповісти
+2
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05.06.2026 01:43 Відповісти
+2
Одеть наручники им вера не позволяла? Он его, по ходу, взял в заложники, дабы "сторонні громадяни не перешкоджали діям правоохоронців", мол "будете вмешиваться - я его грохну".
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05.06.2026 01:50 Відповісти
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тю!! та під "клєтчатим одіялом" скільки вже засіяних високопосадовців зникло? і нічо. а тут прям трагєдія, простолюдин зник і не заплатив! ))
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05.06.2026 01:19 Відповісти
у цього пересічного великі здібності аби посісти якусь значну грошовиту посаду в ЗЄльоному режимі

просто міндич якийсь!

.
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05.06.2026 01:24 Відповісти
Чогось поліцаї сором'язливо не озвучили що він приставив табельну зброю впритул до шиї практично нерухомого чоловіка, на якому сидів разом з іншими поліцаєм.
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05.06.2026 01:33 Відповісти
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05.06.2026 01:43 Відповісти
Які герої серед нас! Наша служба і опасна і трудна...
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05.06.2026 01:50 Відповісти
Им оружие для самозащиты от народного праведного гнева выдают, сохранность своей шкуры превыше всего.
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05.06.2026 01:53 Відповісти
Це ж було вже.
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05.06.2026 01:55 Відповісти
Одеть наручники им вера не позволяла? Он его, по ходу, взял в заложники, дабы "сторонні громадяни не перешкоджали діям правоохоронців", мол "будете вмешиваться - я его грохну".
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05.06.2026 01:50 Відповісти
На війні всі засоби хороші, так би мовити.
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05.06.2026 01:53 Відповісти
Ну затримали вони його (всп чи поліція чи хто там) ну знову відправили (скелю чи подібні штрафбати) знову втіче, це природній самозахист людини , і тим більше мотивації воювати точно не збільшиться.
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05.06.2026 01:57 Відповісти
Втече якщо не прилаштують до сосни!
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05.06.2026 02:19 Відповісти
А в США в інструкції для поліцейських записано - ніколи не діставайте зброю, якщо ви не збираєтесь стріляти.
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05.06.2026 02:31 Відповісти
 
 