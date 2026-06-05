Европа не может быть посредником в переговорах по Украине, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин отверг возможность посредничества Европы в мирных переговорах и заявил, что ЕС должен убедить Украину пойти на компромиссы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетBloomberg.
В частности, глава Кремля подчеркнул, чтостраны ЕС не могут выступать нейтральными посредниками, поскольку сами поставляют оружие Украине. Об этом он заявил во время встречи с иностранными журналистами в Петербурге.
По его словам, роль Европы - убедить Киев согласиться на компромиссы, а не участвовать в переговорах.
"Как Евросоюз или отдельные страны ЕС могут быть посредниками, если они напрямую помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Посредничество предполагает нейтралитет", - сказал он.
Упомянул Шредера как возможного участника переговорного процесса
Российский президент заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы быть одним из возможных представителей Европы на потенциальных переговорах.
По его словам, Шредер "не друг Путина", а "немецкий государственный деятель, один из лучших, по его мнению".
Зеленский предлагает прямые переговоры с фиксированной датой
В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина к прямой встрече и предложил определить конкретную дату переговоров с участием как европейских стран, так и Соединенных Штатов.
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Марк Твен
треба терміново писати листи!
перепиши сім разів та відправ в сім пошт, а не зробиш буде біда як з карлом одинадцятим!!!!
Еретрія чи Лаос ???
усе решта - шкідлива імітація процесу перемовин, небезпечне затягування часу для послаблення санкцій та тиску на одвічного агресора і брехуна, кацапа..
дивно взагалі навіть чути, що світовий злочинець ***** нахабно обирає найкращі умови для свого рятування від невідворотнього (як має бути) покарання, замість того щоб сидіти у металевій клітці на ланцюгу..
Они же как и Европа - страна НАТО.