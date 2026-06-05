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Новости Переговоры с Путиным
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Европа не может быть посредником в переговорах по Украине, - Путин

Путин назвал кандидата на роль посредника между Россией и Украиной

Российский диктатор Владимир Путин отверг возможность посредничества Европы в мирных переговорах и заявил, что ЕС должен убедить Украину пойти на компромиссы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетBloomberg.

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В частности, глава Кремля подчеркнул, чтостраны ЕС не могут выступать нейтральными посредниками, поскольку сами поставляют оружие Украине. Об этом он заявил во время встречи с иностранными журналистами в Петербурге.

По его словам, роль Европы - убедить Киев согласиться на компромиссы, а не участвовать в переговорах.

"Как Евросоюз или отдельные страны ЕС могут быть посредниками, если они напрямую помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Посредничество предполагает нейтралитет", - сказал он.

Упомянул Шредера как возможного участника переговорного процесса

Российский президент заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы быть одним из возможных представителей Европы на потенциальных переговорах.

По его словам, Шредер "не друг Путина", а "немецкий государственный деятель, один из лучших, по его мнению".

Зеленский предлагает прямые переговоры с фиксированной датой

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина к прямой встрече и предложил определить конкретную дату переговоров с участием как европейских стран, так и Соединенных Штатов.

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Автор: 

Европа (2435) путин владимир (32558) Шредер Герхард (84) Евросоюз (18166)
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Топ комментарии
+9
Здохни кривава рашиська потвора ,хай всі біди які ти приніс Україні повернутся на твою фашиську недодержаву в сто кратному розмірі ,смерть тобі і твоїй нациській кліці.
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05.06.2026 07:11 Ответить
+6
***** дурня клеїть. Завтра він корейського пончика запропонує
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05.06.2026 07:09 Ответить
+5
Доки ***** захоплює а не втрачає,доти воно буде подібне кукурікати. Проста логіка гопника. Все інше -мішура та танці з бубнами.
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05.06.2026 07:16 Ответить
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а як тоді рудий може?... так, за гроші, але ж він точно знає, куди піде то озброєння, закуплене Європою... і чому шрідер може, а інші - ні?... логіка дворічної дитини
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05.06.2026 07:05 Ответить
Бо Шредер" - "лоббіст" російських інтересів, у Європі... І він буде не "прймать участь у мирних переговорах", а "приймать участь у переговорах про капітуляцію"...
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05.06.2026 07:12 Ответить
це зрозуміло, але ж фактично він суперечить сам собі в двох тезах... хоча - коли то його зупиняло, професійне брехло
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05.06.2026 07:37 Ответить
***** дурня клеїть. Завтра він корейського пончика запропонує
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05.06.2026 07:09 Ответить
Здохни кривава рашиська потвора ,хай всі біди які ти приніс Україні повернутся на твою фашиську недодержаву в сто кратному розмірі ,смерть тобі і твоїй нациській кліці.
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05.06.2026 07:11 Ответить
Шредер - якого ти назначив - був з Гондурасу?
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05.06.2026 07:13 Ответить
Доки ***** захоплює а не втрачає,доти воно буде подібне кукурікати. Проста логіка гопника. Все інше -мішура та танці з бубнами.
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05.06.2026 07:16 Ответить
та там вчера нормальный стендап плешивый сделал, зетников плавит нормально так)
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05.06.2026 07:36 Ответить
Воно з 2022 по 2026 по різним оцінкам захопило 1.25%-2% України і втратило під мільон своїх військ.
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05.06.2026 08:12 Ответить
Про цю людину відомо лише те, що вона не сиділа у тюрмі. Але чому не сиділа - не відомо.
Марк Твен
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05.06.2026 07:25 Ответить
****** плешивая
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05.06.2026 07:27 Ответить
Про який компроміс воно мекає? З ним можна обговорювати компроміс тільки щодо розміру його камери в Гаазі.
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05.06.2026 07:32 Ответить
розмір камери не має значення, якщо вона - газова...
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05.06.2026 07:39 Ответить
Швидше б ця мразь потрапила в обійми Циклону Б....
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05.06.2026 08:13 Ответить
Ху....ло воно і є ху....ло. А тут воно ще і вважає. Ти був повинен здохнути вже давно. Головне що і мавзолею не треба, просто закрити бункер зовні і все
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05.06.2026 07:42 Ответить
самий час створити коаліцію листів!
треба терміново писати листи!
перепиши сім разів та відправ в сім пошт, а не зробиш буде біда як з карлом одинадцятим!!!!
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05.06.2026 07:52 Ответить
Гублюся у здогадах про путінського посередника !?
Еретрія чи Лаос ???
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05.06.2026 08:15 Ответить
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05.06.2026 08:30 Ответить
починати переговори з терористом-людожером ****** про виплату збитків-втрат Україні та майбутнє залишків Московії є сенс лише на кордонах України 2013го року..
усе решта - шкідлива імітація процесу перемовин, небезпечне затягування часу для послаблення санкцій та тиску на одвічного агресора і брехуна, кацапа..
дивно взагалі навіть чути, що світовий злочинець ***** нахабно обирає найкращі умови для свого рятування від невідворотнього (як має бути) покарання, замість того щоб сидіти у металевій клітці на ланцюгу..
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05.06.2026 08:33 Ответить
Как это, ***** постоянно врал, что причина войны, это сближение Украине с ЕС и НАТО и Армении говорит это же, сто война в Украине, это стремление Украины в ЕС?! ***** заврался, с ним нельзя вести переговоры, оно врёт как дышит,,!
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05.06.2026 08:33 Ответить
А почему США могут быть посредником?
Они же как и Европа - страна НАТО.
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05.06.2026 08:47 Ответить
 
 