Европа не может быть посредником в переговорах по Украине, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин отверг возможность посредничества Европы в мирных переговорах и заявил, что ЕС должен убедить Украину пойти на компромиссы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетBloomberg.

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В частности, глава Кремля подчеркнул, чтостраны ЕС не могут выступать нейтральными посредниками, поскольку сами поставляют оружие Украине. Об этом он заявил во время встречи с иностранными журналистами в Петербурге.

По его словам, роль Европы - убедить Киев согласиться на компромиссы, а не участвовать в переговорах.

"Как Евросоюз или отдельные страны ЕС могут быть посредниками, если они напрямую помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Посредничество предполагает нейтралитет", - сказал он.

Упомянул Шредера как возможного участника переговорного процесса

Российский президент заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы быть одним из возможных представителей Европы на потенциальных переговорах.

По его словам, Шредер "не друг Путина", а "немецкий государственный деятель, один из лучших, по его мнению".

Зеленский предлагает прямые переговоры с фиксированной датой

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина к прямой встрече и предложил определить конкретную дату переговоров с участием как европейских стран, так и Соединенных Штатов.

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